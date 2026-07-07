ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน คุก 6 ปี ชดใช้ 10.5 ล้าน ‘นายกแป็ก-เจ๊อ้อย’ พี่สาวเดชอิศม์ คดีรุกเขาน้อย

ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น เจ๊อ้อย พี่สาวเดชอิศม์ สามีและบุตรชายซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครคดีบุกรุกเขาน้อย
พี่สาวเดชอิศม์ – เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมศาลอุทธรณ์ภาค 9 อ่านคำพิพากษาคดีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งจำเลยคือจำเลยที่ 1 นางณัฏฐ์ณรัน จันทร์สว่าง หรือ พรทิพย์ หรือเจ๊อ้อย ภรรยา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร จำเลยที่ 2 นายชาญชญา หรือเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร จำเลยที่ 3 นายวุฒิชัย คล้ายเพ็ชร์ หรือแจ๊ค จำเลยที่ 4 นายสนธิเทพ เต็มอะหลี หรือบ่าว จำเลยที่ 5 นายกอง จันทร์สว่าง หรือบอย นายกเทศมนตรีเมืองหนคร ในฐานความผิดข้อหาลักทรัพย์, ความผิดต่อ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ,พ.ร.บ.ป่าไม้, พ.ร.บ.การขุดและถมดิน, พ.ร.บ.แร่, พ.ร.บ.โรงงานและประมวลกฎหมายที่ดิน หลังจำเลยทั้ง 5 คน ลักลอบขุดดินออกจากเขาน้อย ทำให้เป็นหลุมลึก 20 ม. และห่างจากฐานเจดีย์เขาน้อย เพียง 34 ม. คดีนี้สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา แจ้งความไว้เมื่อเดือน ก.พ.ปี 2565
คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษา นางณัฏฐ์ณรัน หรือ พรทิพย์ หรือ “เจ๊อ้อย” จันทร์สว่าง จำเลยที่ 1 โทษจำคุกรวม 6 ปี ไม่รอลงอาญา, นายชาญชญา หรือเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง จำเลยที่ 2 จำคุกรวม 6 ปี ไม่รอลงอาญา ให้จำเลยที่ 1 และ 2 ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง 7.8 ล้าน และค่าที่ดินที่หายไป 2.7 ล้าน รวมเป็นเงิน 10.5 ล้าน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ส่วนนายวุฒิชัย หรือแจ๊ค คล้ายเพ็ชร์ ที่ 3 จำคุก 2 ปี นายสนธิเทพ หรือบ่าว เต็มอะหลี ที่ 4 จำคุก 2 ปี นายกอง หรือบอย จันทร์สว่าง ที่ 5 จำคุก 2 ปี โทษจำคุกจำเลยที่ 3-5 ไม่รอลงอาญา
โดยในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำเลยทั้ง 5 ได้ยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีรายงานว่าศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้เงินสดคนละ 225,000 บาท
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