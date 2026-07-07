รมว.สธ. ลุยกัญชาการแพทย์ เตรียมคลอด พ.ร.บ.กัญชา คุมตั้งแต่ปลูก รับมีเล็ดลอดร้านเถื่อน

พัฒนา ยัน เดินหน้ากัญชาทางการแพทย์เท่านั้น เตรียมคลอด พ.ร.บ.กัญชา กัญชง คุมเข้มตั้งแต่การปลูก-โทษหนัก เตือนพวกลักลอบขน ปลายทางหลายประเทศยังเป็น ‘ยาเสพติด’ เสี่ยงคุก ยอมรับมีเล็ดลอด-ใช้ใบอนุญาตปลอม พร้อมลุยล้างบางร้านเถื่อน-สันทนาการ เผยยอดร้านค้าหมดอายุแล้วกว่า 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ
พ.ร.บ.กัญชา – เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 7 กรกฎาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ยืนยันว่า นโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทย จะเป็นกัญชาทางการด้านการแพทย์เท่านั้น ซึ่งตัวร่างพ.ร.บ.ควบคุมกัญชา กัญชง พ.ศ… ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ได้ทำประชาพิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่ไม่ทันการพิจารณาในสมัยประชุมนี้ ซึ่งจะเป็นพ.ร.บ.ที่จะควบคุมกัญชา ตั้งแต่การปลูก โดยปัจจุบัน กฎหมายที่คุ้มครองอยู่คือ พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมสมุนไพร และกฎกระทรวงต่างๆ เป็นการควบคุมเรื่องการขาย และการส่งต่อ และควบคุมเรื่องการสกัด แต่ยังไม่เคยมีครอบคลุมจนถึงการปลูก และพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีโทษฐานฝ่าฝืน ค่อนข้างสูงและโทษหนัก พร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาล มีนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น
เมื่อถามถึงโอกาสที่จะทำให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติด นายพัฒนากล่าวว่า ตอนนี้ต้องทำพ.ร.บ.ควบคุมให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ส่วนเรื่องพ.ร.บ.ที่จะทำให้กลับมาเป็นยาเสพติด น่าจะอยู่ในส่วนของกฎหมายยาเสพติด ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม
เมื่อถามถึงกรณีที่ขณะนี้มีการทะลักของกัญชาออกนอกประเทศนั้น นายพัฒนา กล่าวว่า แม้ปัจจุบันกัญชาในประเทศไทยจะไม่ใช่ยาเสพติด แต่ในประเทศปลายทางที่เดินทางไป หลายประเทศยังคงเป็นยาเสพติดอยู่ เพราะฉะนั้นการขนย้าย ต้องเช็คกฎหมายของประเทศไทยปลายทางด้วยส่วนผู้ที่ลักลอบนำออกไปขาย จำนวนมาก กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ก็ได้มีการประสานกับกรมศุลกากร และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้ใบอนุญาตปลอมบ้าง แต่ในปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จะส่งใบอนุญาตทาง อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น ก็จะสามารถควบคุมได้อีกทางหนึ่ง แต่ยอมรับว่าหากมีจำนวนมากก็อาจจะเล็ดลอดบ้าง
นายพัฒนา ยังกล่าวถึงกรณีร้านที่ดำเนินกิจการเปิดขายกัญชาอยู่ในขณะนี้ ในอดีตตั้งแต่ปี 2568 มีจำนวน 18,000 ร้านค้า และหมดอายุไป ในช่วงสิ้นปี 2568 หมดอายุไปแล้วประมาณ 1 ใน 3 หรือประมาณ 6,000 ร้าน และมีการต่ออายุประมาณ 1,500 ร้านค้า ซึ่งการให้ใบอนุญาต จะอนุญาตให้เป็นครั้ง คราวละ 3 ปีปฏิทิน ซึ่งจะมีหมดอายุ ปี 2569 และ 2570 ปีละประมาณ 6,000 ร้านค้า โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ ที่สามารถเข้าไปตรวจจับได้ ทั้งตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหลายหมื่นคนส่วนการตรวจสอบกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้นำร้านค้าทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมไว้บนเว็บไซต์ และปักพิกัด GPS ให้แล้ว พร้อมทั้งมีรายละเอียดว่า ใบอนุญาตหมดอายุเมื่อไหร่ หากร้านใดไม่อยู่ในหมวดเหล่านี้ แสดงว่าเป็นร้านค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง สามารถจับกุมได้ทันที
นายพัฒนา กล่าวอีกว่า ส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง มีการอัพเดทกฎกระทรวง ต้องมีการปรับตัวให้เป็นสถานพยาบาล ต้องมีแพทย์ เข้าไปประจำ เพื่อกำกับดูแลการจำหน่าย ให้กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการเซ็นจ่ายกัญชา จำนวนมากให้คนเดิมซ้ำๆ ซึ่งหากพบว่ามี การสั่งในลักษณะนี้ ต้องตรวจสอบโดยละเอียด หากผิดปกติ ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนร้านที่มีการลักลอบเปิด และขายเพื่อสันทนาการ นายพัฒนา ยืนยันว่า ร้านเหล่านี้ต้องเข้าไปจับกุม ถ้าเป็นร้านที่ไม่ได้ลงทะเบียน ไม่ได้ขออนุญาต สามารถจับได้ทันที