ผู้จัดงานอีเวนต์ดัง แจงหลังออแกไนซ์ ร้องเบี้ยวค่าจ้าง 6 ล้าน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม จากกรณี น.ส.บี กิติกานต์ (สงวนนามสกุล) ในฐานะ AE และ Art Director ของบริษัทออร์แกไนเซอร์แห่งหนึ่ง ได้เดินทางเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับเพจสายไหมต้องรอด หลังจากบริษัทของตนถูกบริษัทผู้จัดงานมอบรางวัลระดับประเทศชื่อดัง ค้างชำระค่าจ้างเป็นเงินเกือบ 6 ล้านบาท ทั้งที่ได้ดำเนินงานและส่งมอบงานทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยทางผู้ว่าจ้างอ้างเหตุผลว่าต้องรอเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ส่งผลให้ปัจจุบันการชำระเงินล่าช้าและเลยกำหนดตามสัญญามานานกว่า 190 วัน หรือคิดเป็นเวลากว่า 7 เดือนแล้วนั้น
ล่าสุด คณะผู้จัดงาน Thailand Headlines Person of the Year 2025 ภายใต้การดําเนินงานของ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกีบกรณีดังกล่าวโดยระบุเป็นข้อความดังนี้
เรื่อง คําชี้แจงของบริษัทฯกรณีการชําระเงินแก่บริษัทออแกไนซ์รายหนึ่ง
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สื่อมวลชน และสาธารณชน เพื่อป้องกันความเข้าใจ คลาดเคลื่อน กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการชําระเงินแก่ออแกไนซ์รายหนึ่ง ซึ่งกําลังได้รับความสนใจและมีการ วิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่า งานมอบรางวัลดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อออแกไนซ์ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจด้วยความ รับผิดชอบ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ทั้งนี้ตลอดการจัดงานทั้ง 9 ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีผิดนัดหรือหลีกเลี่ยงการชําระเงินแก่ออแกไนซ์ตามข้อตกลงแต่อย่างใด กรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นข้อพิพาทเฉพาะกรณี ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนของข้อตกลงและกระบวนการทางบัญชีของบริษัทฯ ภายหลัง เสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ บริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของออแกไนซ์ตามกระบวนการ ภายใน และพบประเด็นที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เป็นไปตามขอบเขตงานและมาตรฐานที่กําหนดไว้ในใบเสนอราคาและข้อตกลง ระหว่างออแกไนซ์บางประการ โดยเฉพาะระบบถ่ายทอดสดซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญหัวใจหลักของงาน ได้เกิดเหตุขัดข้อง หยุดเผยแพร่ระหว่างการจัดงาน ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของโครงการ รวมถึงการสื่อสารกับผู้รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสด ตลอดจนการประสานงานกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่ากําลังพลที่จัดเตรียมสําหรับการปฏิบัติงานในวันจัดงานมีจํานวนไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องจัดสรรบุคลากรภายในกว่า 50 คน เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานในหลายจุด เพื่อให้การจัดงานสามารถ ดําเนินต่อไปได้ ส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลูกค้า ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมงานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ และภายหลังการจัดงาน บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง บางส่วนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว บริษัทฯ ยังตรวจพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ในด้านอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียด รวบรวมเอกสาร และพยานหลักฐานไว้อย่างครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและการพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง จากการประเมินของบริษัทฯ ความบกพร่อง ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการในหลายด้าน ทั้งด้านคุณภาพของงาน ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ความเชื่อมั่นของ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา การดําเนินงานทดแทน และการ
เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงเห็นว่างานดังกล่าวยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบและพิจารณาตามเงื่อนไขของใบ เสนอราคาและข้อตกลงระหว่างออแกไนซ์ การตรวจรับงานจึงยังไม่แล้วเสร็จตามกระบวนการภายใน โดยผู้มีอํานาจอนุมัติยังไม่สามารถลงนามรับมอบงานได้ จนกว่าจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน หลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คู่สัญญาหารือและร่วมกันหาข้อยุติด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยมี เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างทั้งสองฝ่าย แม้ว่าจากการประเมินของบริษัทฯ จะเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมีมูลค่าสูงกว่ายอดที่อยู่ระหว่างการเจรจา บริษัทฯ ก็มิได้เรียกร้องให้คู่สัญญาชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งหมด หากแต่เลือกใช้แนวทางเจรจาเพื่อปรับลดมูลค่าค่าจ้างให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่ส่งมอบและความเสียหายที่ เกิดขึ้นจริง โดยให้มีการออกใบลดหนี้ (Credit Note) ซึ่งเป็นแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกัน และเป็นไปตาม หลักการทางบัญชีและการบริหารจัดการที่เหมาะสม
บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่า บริษัทฯ มิได้ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการชําระเงินแก่คู่สัญญาแต่อย่างใด ปัจจุบันการ ดําเนินการอยู่ระหว่างการปรับยอดตามข้อสรุปที่ได้หารือร่วมกัน และอยู่ระหว่างรอเอกสารใบลดหนี้ (Credit Note) จาก ออแกไนซ์เพื่อให้สามารถปรับปรุงยอดค้างชําระให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เป็นไปตามหลักบัญชี และสอดคล้องกับเอกสาร ทางการเงินของทั้งสองฝ่าย เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน บริษัทฯ พร้อมดําเนินการชําระเงินในส่วนที่เหลือตาม จํานวนที่ตกลงร่วมกันโดยทันที เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าทุกราย และพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาบน พื้นฐานของข้อเท็จจริง หลักฐาน และความเป็นธรรม เพื่อให้ข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการยุติด้วยดีอย่างไรก็ตามสําหรับ การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่บิดเบือน หรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือการพาดพิงโดยบุคคลที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง จน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติ โดยขณะนี้ฝ่าย กฎหมายของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคํา ชี้แจงฉบับนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า สื่อมวลชน และสาธารณชน พร้อมทั้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา