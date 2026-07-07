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ระทึก ไฟไหม้ตึกสูง ย่านลาดพร้าว ถ.สุคนธสวัสดิ์ จนท.เร่งอพยพคน ออกจากอาคาร

7.07.26 | 21:16 น.

เกิดกลุ่มควันในตึกสูง ย่านลาดพร้าว ถ.สุคนธสวัสดิ์ จนท.เร่งอพยพคน ออกจากอาคาร

เมื่อเวลา 20.54 น. วันที่ 7 กรกฎาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคาร ซอยสุคนธสวัสดิ์ 10 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว กำลังไปที่เกิดเหตุ


ทั้งนี้ รายงานระบุว่า ขณะนี้พบที่เกิดเหตุมีกลุ่มควันบริเวณชั้น 5 อยู่ระหว่างอพยพคนออกจากตัวอาคาร ทว่าที่เกิดเหตุมีกลุ่มควันหนาแน่นต้องรอเจ้าที่ดับเพลิงเข้าไป

เวลา 21.07 น. เหตุตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคาร ซอยสุคนธสวัสดิ์ 10 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวบางเขน ถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เวลา 21.19 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดมิเนียม ซอยสุคนธสวัสดิ์ 10 ขณะนี้เพลิงสงบ เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

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