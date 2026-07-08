แท็กซี่แหกโค้งพุ่งเสยต้นไม้ โชเฟอร์เสียชีวิตคาซากรถ ริมถนนเลียบทางมอเตอร์เวย์
เมื่อเวลา 01.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ต.ต.พาสกรณ์ กันจู สารวัตร(สอบสวน) สน.คันนายาว รับแจ้งอุบัติเหตุรถแท็กซี่พุ่งชนต้นไม้ บริเวณถนนเลียบทางวงแหวนกาญจนาภิเษก(มอเตอร์เวย์) ฝั่งขาออก ใกล้ซอยหนองระแหง 7 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลน ช่วงทางโค้ง มุ่งหน้าแยกถนนจตุโชติ บริเวณริมทางพบรถแท็กซี่ สีเขียว-เหลือง ทะเบียน 1มข4868 กทม. สภาพหน้ารถพังยับเยินตะแคงอยู่ในพุ่มหญ้าใกล้ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น มีรอยเฉี่ยวชนอย่างแรง
จากการตรวจสอบพบร่างผู้ขับขี่เสียชีวิตติดคาซากรถ เจ้าหน้าที่จึงใช้รถยกลากจูงรถแท็กซี่ขึ้นมาบนถนน ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา ทราบชื่อนายดิเรกษ์ อายุ 49 ปี สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีฟ้าอ่อน นุ่งกางเกงขาสั้น ที่ใบหน้ามีบาดแผลฉกรรจ์ และท่อนขาขวาหักผิดรูป เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีรถยนต์คู่กรณีแต่อย่างใด คาดว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าว ขับขี่มาด้วยความเร็ว เมื่อมาถึงช่วงทางโค้งทำให้รถพุ่งชนต้นไม้ริมทางอย่างแรง ส่งผลให้ผู้ขับขี่เสียชีวิต จึงนำส่งชันสูตรศพที่โรงพยาบาลตำรวจ ก่อนแจ้งให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป