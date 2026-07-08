ศาลยกฟ้อง ‘บิ๊กโจ๊ก’ หลัง ‘พล.ต.ต.ทินกร’ ยื่นฟ้องอ้างเงินตก 100 ล้านคดี ส.ส.ชนนพัฒฐ์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณาคำพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ อ118/2569 ที่ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ โจทก์ ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล สืบเนื่องจากก่อนหน้า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์สื่อ โดยพยายามโยงให้สังคมเข้าใจว่า พล.ต.ต.ทินกรเป็นหนึ่งในทีมจับกุม นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสงขลา คาสนามบิน ซึ่งต่อมามีข่าวลือว่ามีเงินวิ่งเต้นกว่า 100 ล้านบาทเพื่อแลกกับการสั่งไม่ฟ้อง
ต่อมาศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์นําสืบในชั้นไตส่วนมูลฟ้องแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าคดีโจทก์มีมูลความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง อันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 นั้น จะต้องได้ความว่าการใส่ความดังกล่าว ได้ระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความ เป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าเป็นใคร หรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรง การใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ
แต่เมื่ออ่านข้อความที่จําเลยให้สัมภาษณ์นั้น ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง เอกสารหมาย จ.8 โดยตลอดแล้ว ในเรื่องการจับกุมดําเนินคดีนายชนนพัฒฐ์ จําเลยกล่าวถึงเจ้าพนักงาน ตํารวจที่ไปร่วมจับกุมคือ พล.ต.ท.ไตรรงค์ โจทก์ และ พล.ต.ต.จิตติพัฒน์ ต่อมามีการสั่งไม่ฟ้อง และลือกันว่ามีเงินตกไป 100 ล้าน ไม่มีในตอนใดที่ระบุยืนยันว่าโจทก์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน 100 ล้าน ไม่มีตอนใดที่ระบุยืนยันว่าเป็นโจทก์หรือทำให้เข้าใจว่าหมายถึงโจทก์ ที่เกี่ยวข้องกับเงิน 100 ล้าน หรือการสั่งไม่ฟ้องประกอบกับการสั่งไม่ฟ้องอาจเกิดจากเหตุผลข้อเท็จจริง
พยานหลักฐานในแต่ละคดี การที่โจทก์นำข้อความตามสื่อต่างๆ ดังกล่าวมารวมเข้าด้วยกันแล้วสรุปว่าเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์นั้นก็เป็นเพียงความเข้าใจของโจทก์เท่านั้น หาใช่เป็นความเข้าใจของบุคคลทั่วไปไม่ คนทั่วไปที่ฟังข้อความไม่อาจเข้าใจได้ว่าเป็นโจทก์ แม้โจทก์จะไม่ได้ร่วมจับกุม ข้อความในส่วนนี้ก็เป็นเพียงการให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 จำเลยก็ให้สัมภาษณ์ในรายการอื่นว่าโจทก์ไม่ได้ร่วมจับกุมเพราะขณะนั้นโจทก์ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ส่วนการให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่โจทก์ขอออกหมายจับจำเลยในครั้งแล้ว ศาลอาญาไม่อนุญาตโดยให้ออกหมายเรียกก่อน ก็เป็นเพียงการกล่าวข้อเท็จจริงถึงดุลยพินิจของศาล แม้จะมีถ้อยคำว่าตลกไหม ก็เป็นเพียงถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น ไม่น่าจะทำให้โจทก์เสียชี่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชัง ลำพังข้อความการที่จำเลยให้สัมภาษณ์ดังกล่าวยังไม่เป็นข้อความที่หมิ่นประมาทโจทก์ คดีโจทก์ก็ไม่มีมูลว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง และไม่รับฟ้องคดีส่วนแพ่ง คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้แก่โจทก์