เจเศรษฐ์ สั่ง ปภ.วางเครื่องจักรกลล่วงหน้า พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ‘หนองคาย-เชียงใหม่-น่าน’

เจเศรษฐ์ ขับเคลื่อนการรับมือภัยพิบัติเชิงรุก ย้ำต้องนำหน้าสถานการณ์ สั่ง ปภ.วางเครื่องจักรกลล่วงหน้า ดูแลพื้นที่เสี่ยง ‘หนองคาย–เชียงใหม่–น่าน’
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยยึดหลักนำหน้าสถานการณ์ ไม่รอให้เกิดภัยก่อนค่อยเข้าช่วยเหลือ พร้อมให้ใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและการประเมินพื้นที่เสี่ยงเป็นเครื่องมือวางแผนบริหารทรัพยากรล่วงหน้า เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคอีสานและภาคเหนือ ได้เตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าในจ.หนองคาย เชียงใหม่และน่าน เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตามที่ได้สั่งการทุกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมพร้อมการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูฝน
โดยที่ จ.หนองคาย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ได้สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประภัย 6 คัน และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 6 ลำ และสิ่งของบรรเทาทุกข์ ตามที่จังหวัดหนองคายร้องขอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือ อพยพ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ปภ.ยังได้แนะนำการใช้งานอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้ร่วมกับอำเภอแม่อาย หมวดทางหลวงฝาง เทศบาลตำบลดอยลาง สำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 1314 บ้านดอยแหล่ม-โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ที่เกิดการทรุดตัวของดิน เนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ ซึ่งทาง ปภ.จะได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ จ.เชียงใหม่ จะแจ้งปิดการใช้ถนนสายดังกล่าว ห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่าน เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในระยะนี้ที่มีฝนตกในพื้นที่
ขณะที่ จ.น่าน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย เข้าสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานเบลีย์ ในพื้นที่บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย สะพานเชื่อมต่อบ้านหนองเหงือก หมู่ที่ 3 ตำบลแง อำเภอปัว เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรกล บุคลากร และเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน