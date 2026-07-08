สธ. เปิดงานประชุมรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 9 ยกย่องพยาบาลไทย มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “รางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิด “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย : พยาบาลไทย : นักรบชุดขาวฝ่าวิกฤติในทุกสถานการณ์” ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2569 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2567 และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลสู่มาตรฐานสากล
นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิด ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นบุคคลต้นแบบอันทรงคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย, นางกรรณิกา อังกูร สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และนางบุษบา การกล้า สาขาการพยาบาลในชุมชน พร้อมเน้นย้ำว่า “สุขภาพ” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน นโยบายของกระทรวงฯ จึงมุ่งสร้างระบบบริการสุขภาพที่เข้าถึงได้ เท่าเทียม และยั่งยืน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต ทั้งด้านกำลังคน เวชภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น Telemedicine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงที
ด้าน น.ส.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ในนามคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ รางวัลศรีสังวาลย์ได้รับพระราชทานพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ศรีสังวาลย์” เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานคุณความดีของพยาบาลดีเด่น โดยการประชุมครั้งนี้เน้นเรื่อง “บทบาทของพยาบาลไทยในการรับมือกับวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน” เนื่องจากพยาบาลคือด่านหน้าสำคัญในการปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนในทุกวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ภัยพิบัติ ภาวะสงครามชายแดนและอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล 4 เหล่าทัพ และโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งสิ้น 360 คน
ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายวิชาการ การอภิปรายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสถาบัน อาทิ กรมการแพทย์ สภาการพยาบาล สำนักวิชาการสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และกองสาธารณสุขฉุกเฉิน รวมถึงเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้วยวาจา (Oral Presentation) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน เป้าหมายสูงสุดเพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ในโอกาสเดียวกัน ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ได้แสดงปาฐกถาเกียรติยศในหัวข้อ “นโยบาย ทิศทาง และอนาคตของพยาบาลไทย : นักรบชุดขาวฝ่าวิกฤติในทุกสถานการณ์” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของวิชาชีพการพยาบาลในปัจจุบัน ทั้งโรคระบาด สังคมผู้สูงอายุ ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะขาดแคลนกำลังคน และสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย พร้อมเสนอทิศทางการพัฒนาระบบกำลังคนทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นการผลิตและธำรงรักษาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ ภาวะผู้นำ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงการสร้าง “พยาบาลระดับยุทธศาสตร์” ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการ และการออกแบบระบบบริการสุขภาพแห่งอนาคต เพื่อรองรับวิกฤติสุขภาพที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว