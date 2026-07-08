ระทึก! ไฟไหม้รถพ่วง 18 ล้อ บนถนนบรมราชชนนี ขาเข้า จนท.รุดคุมเพลิงวุ่น
เมื่อเวลา 16.07 น. วันที่ 8 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก 18 ล้อ บนถนนคู่ขนานบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า) พื้นที่แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีประชาชนแจ้งเหตุผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นทางต่างระดับฉิมพลี มุ่งหน้าพระราม 2 พบเพลิงไหม้รถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ 18 ล้อ ทะเบียน 70-8322 นครสวรรค์ ส่งผลให้การจราจรไม่สามารถผ่านไปได้ เจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการใช้น้ำ 2 หัวฉีดประมาณ 20 นาที เพลิงสงบลง เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ชาย 1 รายเป็นคนขับมีบาดแผลศีรษะแตกเลือดไหลเล็กน้อย ทีมอาสาสมัครกู้ภัย จึงให้การปฐมพยาบาลทันที
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งเคลื่อนซากรถพ่วง 18 ล้อออกพ้นเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดทางจราจรตามปกติ ก่อนสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป