บาร์เบอร์ เสาชิงช้า รอหั่นผมผู้ว่าฯ สมัย 2 ‘รองทรงต่ำ ไล่สั้น’ สไตล์โปรด เผย ชัชชาติ แวะเสริมหล่อทุก 20 วัน ‘ไม่ยอมให้ตัดฟรี’

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร ก่อนที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กรกฎาคม
โดย น.ส.สนธิ หาพัฒน์ เจ้าของร้านตัดผมประจำของนายชัชชาติ อย่างร้าน ‘สนธนา บาร์เบอร์’ ซึ่งติดภาพผู้ว่าฯ ขณะนั่งตัดผมที่ร้านดังกล่าว เปิดเผยว่า นายชัชชาติ มาตัดผมที่ร้านเป็นประจำประมาณเดือนละครั้ง หรือทุก 20 วัน ต่อเนื่องมาประมาณ 1-2 ปี โดยก่อนวันสุดท้ายของการหาเสียงทริปไฟไหม้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ก็ยังแวะมาตัดผมตามปกติ และจะถ่ายภาพโดยและนำไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
“เวลาแกมาตัดแกจะนั่งคุยกับทุกคนเป็นธรรมชาติ ทักทายลูกค้าทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เวลามีเด็กตัวเล็กๆแกก็จะเรียกมาถ่ายรูป” น.ส.สนธิ กล่าว
น.ส.สนธิ กล่าวต่อไปว่า ทุกครั้งที่นายชัชชาติเดินทางมาที่ร้านจะมาคนเดียว ไม่มีผู้ติดตาม และถ้าเจอลูกน้องตัดผมอยู่ ก็ให้ลูกน้องตัดก่อน เพราะเขาจะได้ไปทำงาน ส่วนทรงที่ตัดประจำ คือ ‘รองทรงต่ำ ไล่สั้น’ โดยตัดกับช่างประจำที่ชื่อ ‘อิ๋ว’
“หลังตัดเสร็จเคยขอท่านเอารูปไปไว้หน้าร้าน ท่านก็บอกได้ แต่อย่าให้มากเกินไปเดี๋ยวเขาจะว่าเอา ท่านตัดผมอย่างเดียว ไม่กัน ไม่โกน ขนาดจะตัดฟรีให้ท่านก็ไม่เอา ท่านให้คิดเงิน ตัด 100 ท่านให้พิเศษช่างอีก 100
ท่านพูดให้ฟังประจำว่า ช่างประจำท่านตัด 1,600 บาท ยังไม่มีใครชม ที่นี่ตัด 100 บาท ออกไปมีคนชม แกเลยกลับมาตัดอีก” น.ส.สนธิ กล่าว พร้อมให้คะแนนความหล่อหลังตัดเสร็จ 100 คะแนน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่างในร้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตัวจริงดูสมาร์ตกว่าในรูป เพราะเป็นคนถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้น
น.ส.สนธิ เล่าต่อไปว่า ทุกครั้งที่เข้าร้านมา นายชัชชาติจะพูดว่า “มา ๆ มาตัดผม จะรีบไปทำงาน” และระหว่างตัดผมก็จะถามว่า “เสร็จหรือยัง จะไปทำงาน” จนทางร้านต้องตอบกลับว่า “โห! ท่าน ยังตัดไม่เสร็จเลย”
เมื่อถามถึงความรู้สึกหลังทราบผลการเลือกตั้งที่นายชัชชาติได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย
น.ส.สนธิ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ โดยย้อนเล่าว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ตนแซวนายชัชชาติว่า ลูกสาวซึ่งเป็นนักศึกษาชื่นชอบท่าน และพูดว่า “ท่านนอนมานะ ไม่ได้เดินมา”
ท่านบอกว่า “อย่าพูดอย่างนั้นนะ ต้องไปเลือก เดี๋ยวไปพูดว่านอนมาๆ ไม่ไปเลือกเดี๋ยวแพ้เขานะ” น.ส.สนธิ เล่า