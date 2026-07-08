ข้าวต้มเป็ดอ้วน ประตูผี เชื่อ ชัชชาติมาแน่ เตรียมเสิร์ฟเมนูโปรด เผย เอฟซีตามรอย หม่ำ ‘ไส้-ปีก’ เพียบ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ก่อนที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรอบศาลาว่าการฯ ซึ่งหลายร้านเป็นร้านประจำของนายชัชชาติ อย่างร้าน ‘ข้าวต้มเป็ดอ้วน เจ้าเก่า (ประตูผี)’ ที่นายชัชชาติมารับประทาน เมื่อแรกรับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว รวมถึงวันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง สมัยที่ 1 หลังยื่นหนังสือลาออก (อ่านข่าว ชัชชาติ นำทีมหม่ำ ข้าวต้มเป็ดอ้วน สั่งลาวันสุดท้าย รำลึกมื้อแรก วันรับตำแหน่งผู้ว่าฯ 4 ปีก่อน)
นางสุกัญญา ดิลกศรี อายุ 70 ปี แม่ครัวประจำร้าน กล่าวว่า นายชัชชาติเป็นลูกค้าประจำมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สมัยแรก โดยมักพาทีมงานมารับประทานอาหารช่วงกลางวัน เมนูโปรดคือ ซี่โครงหมู เป็ดพะโล้ ส่วนเมนูผักไม่ค่อยเห็นสั่งบ่อยนัก หากมาหลายคนก็จะสั่งอาหารหลากหลายอย่าง เพื่อรับประทานร่วมกัน
“เวลามาถึงก็จะเรียก ป้าๆ คุยด้วยตลอด เป็นกันเอง จ่ายเงินเต็มทุกครั้ง ไม่เคยใช้สิทธิพิเศษ” นางสุกัญญากล่าว
นางสุกัญญากล่าวว่า หลังได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้ว่าฯ อีกสมัย ยังไม่ได้แวะมาที่ร้าน แต่เชื่อว่าจะกลับมาอีก เพราะเคยมารับประทานเป็นประจำ และยังมีลูกค้าหลายคนตามมาชิมเมนูที่นายชัชชาติชอบรับประทาน เช่น ไส้เป็ดและปีกเป็ด
ด้านลูกจ้างของร้านกล่าวเสริมว่า ทุกเช้าจะเห็นนายชัชชาติวิ่งออกกำลังกายผ่านหน้าร้านเป็นประจำตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. โดยฝากกำลังใจสั้นๆ ถึงผู้ว่าฯ สมัยที่ 2 ว่า “สู้ๆ”