รวบคาสุวรรณภูมิ หนุ่มอเมริกัน ทำร้ายผู้ดูแลเจ็ตสกีป่าตองสาหัส เตรียมเผ่นออกประเทศ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (กก.สส.ปป.บก.ตม.2) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง ร่วมกันจับกุม นายดาเมียน วิลเลียมสัน (Mr. DAMIEN WILLIAMSON) อายุ 24 ปี สัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงภูเก็ต ในข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ”
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. บริเวณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้รับข้อมูลจากการสืบสวนว่า ผู้ต้องหาจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยสายการบิน Philippine Airlines เที่ยวบิน PR733 เส้นทาง กรุงเทพฯ – กรุงมะนิลา (BKK–MNL) จึงวางกำลังเฝ้าติดตาม กระทั่งพบผู้ต้องหามาแสดงหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก ก่อนแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร และยืนยันว่าเป็นบุคคลตามปรากฎในภาพกล้องวงจรปิดก่อนควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 17.10 น. บริเวณชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ผู้ต้องหาซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้เช่าเจ็ตสกีไปขับขี่ ก่อนเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับเจ็ตสกีอีกลำจนได้รับความเสียหาย
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ดูแลเจ็ตสกีได้แจ้งให้ผู้เช่ารับผิดชอบค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้น แต่ผู้ต้องหาปฏิเสธ ไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และพยายามเดินหลบหนี ทำให้ผู้เสียหายเดินติดตามเพื่อพูดคุยและทวงถามความรับผิดชอบ
ระหว่างทาง ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกัน ก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้าทำร้ายร่างกายผู้เสียหายอย่างรุนแรง โดยจับทุ่มลงกับพื้นและชกต่อยเข้าที่ใบหน้าหลายครั้ง จนได้รับบาดเจ็บ มีอาการใบหน้าบวม ฟกช้ำ และผลตรวจแพทย์พบว่ากระดูกโหนกแก้มแตกร้าว ก่อนผู้ก่อเหตุจะหลบหนีออกจากพื้นที่
ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ตนพยายามพูดคุยด้วยดีตั้งแต่ต้น เพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นนักท่องเที่ยว พร้อมมีหลักฐานยืนยันความเสียหายของเจ็ตสกีที่ถูกเฉี่ยวชน แต่เมื่อทวงถามค่าเสียหาย ผู้ต้องหากลับหลีกเลี่ยงและเดินหนี ตนจึงเดินตามเพื่อขอให้รับผิดชอบ กระทั่งอีกฝ่ายไม่พอใจและลงมือทำร้ายโดยที่ตนไม่ทันตั้งตัว
หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความ พร้อมเข้ารับการตรวจร่างกาย ซึ่งแพทย์ยืนยันว่ากระดูกโหนกแก้มแตกร้าว และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี รวมถึงให้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ภายหลังศาลแขวงภูเก็ตออกหมายจับ เจ้าหน้าที่ กก.สส.ปป.บก.ตม.2 ได้เร่งสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง จนทราบว่าจะเดินทางออกนอกประเทศ จึงประสานกำลังกับ สภ.ป่าตอง และสามารถจับกุมตัวได้ทันที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนขึ้นเครื่องบินหลบหนี
ผู้ต้องหารับว่าตนเป็นบุคคลตามหมายจับจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา แจ้งสิทธิตามกฎหมาย ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
การปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย ว่าที่ พ.ต.ท.ดิษฐภัท เรืองหัตถาการ สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสว กก.สส.ปป.บก.ตม.2 สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง ภายใต้การอำนวยการของผู้บังคับบัญชาทั้งสองหน่วย จนสามารถสกัดจับผู้ต้องหาได้สำเร็จ ก่อนหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร สะท้อนถึงการบูรณาการด้านการสืบสวนและการเฝ้าระวังของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นที่หลบหนีหรือหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม