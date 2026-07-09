บุกรวบ ช่างภาพรับถ่ายเด็กมัธยม แอบขายรูปลูกค้า ซ้ำปล่อยภาพลับ อดีตแฟนวัย 19 แปะลิงก์เว็บพนัน

ตร.ไซเบอร์ บุกรวบช่างภาพรับถ่ายนักศึกษา ปล่อยภาพลับอดีตแฟนแปะลิงก์เว็บพนัน
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.ธีรนนท์ แมนมงคล บก.ตอท. สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท. เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (TICAC) นำหมายค้นของศาลจังหวัดสกลนคร เข้าตรวจค้นห้องพักเลขที่ 3 หอพักแห่งหนึ่งในชุมชนดงพัฒนา ซ.ดงพัฒนา 7 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
และเข้าจับกุมตัว นายนพพล อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน “นำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้, เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก“ ภายในห้องพบอุปกรณ์ถ่ายภาพสตูดิโอจำนวนมาก
จากการตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือของนายนพพล ยังมีคลิปที่ถ่ายกับแฟนใหม่เก็บไว้อยู่ จึงทำการตรวจยึดการ์ดกล้อง โน้ตบุ๊ก แฟลชไดรฟ์ ไปทำการตรวจสอบ
พล.ต.ต.วิวัฒน์เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สน.พญาไท และ สภ.พนัสนิคม โดยศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ ซึ่งวันนี้ทาง สอท.ได้ร่วมกับ บก.ปอท. สืบภาค 4 และ TICAC ได้เข้ามาทำการจับกุมผู้ต้องหารายนี้ได้พร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องไปทำการตรวจสอบ อย่าวไรก็ตาม หลังจากนี้จะคุมตัวผู้ต้องหารายนี้กลับไปดำเนินคดีที่ สน.พญาไท ตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่า เป็นผู้โพสติ๊กต็อกในกลุ่มดิสคอร์ด ชื่อ“middam” มีสมาขิกกว่า 1 แสนราย และโพสต์แค่ 2-3 รายเท่านั้น ซึ่งก็ต้องเรียกมาทำการสอบสวน รวมถึงดูว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นๆ ตกเป็นผู้เสียหายอีกหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยม ที่จ้างถ่ายแล้วถูกนำภาพไปแบล๊กเมล
ส่วนการตรวจค้นเบื้องต้นพบว่ามีภาพและมีการโพสต์จริง แต่ทำไปเพราะความคึกคะนอง ส่วนรายได้หลักไม่ได้มาจากการขายคลิปแต่มาจากการรับจ้างถ่ายภาพงานต่างๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเด็กนักเรียนมัธยมที่อยากมีภาพถ่ายเป็นของตัวเอง รายได้ต่อเดือน 2-3 หมื่นบาท แต่ยังให้การภาคเสธว่าไม่ได้นำไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น ส่วนนี้ก็ต้องตรวจสอบเส้นเงินว่ามีการเชื่อมโยงถึงเว็บใดบ้าง หากพบก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
อยากฝากไปยังผู้ปกครองโดยเฉพาะเด็กนักเรียนหญิงที่อยู่ในช่วงมัธยม การถ่ายรูปตัวเองกับช่างภาพ หรือถ่ายรูปลับตัวเองเก็บไว้ มันมีช่องทางที่จะหลุดไปได้ รวมถึงแม้จะเป็นคนรักกันก็ตาม วันนึงรักกันก็ไม่มีอะไร แต่วันใดหมดรักก็อาจจะถูกนำมาใช้ข่มขู่หรือนำไปขายได้
น.ส.บี (นามสมมุติ ) อายุ 19 ปี อดีตแฟนนายนพพล และเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ เปิดเผยว่า ช่วงปี 66 ตนเองได้คบหากับนายนพพล และตลอดระยะเวลาที่คบกันก็มีทะเลาะมีปากเสียงกันเรื่อยมา ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เขาเจ้าชู้ กระทั่งประมาณดือนมกราคม ปี 67 อาของตนไปที่บ้านเขา ทำให้เขาก็โกรธเพราะคิดว่าอาจะไปคุยกับแม่เขาเกี่ยวกันเรื่องของตนเองที่ถูกทำร้าย ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีการนำคลิปไปปล่อย จนช่วงดึกเขาก็ทักมาบอกว่ามีคลิปเราหลุด ซึ่งคลิปนี้คนที่มีอยู่มีแค่คนเดียว จึงเชื่อว่าเขาเป็นคนปล่อย พอถามกลับไปกลับบอกไม่รู้ เพื่อนเห็นเลยส่งมาให้ดู หลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็แย่ลงเรื่อยมา และเรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทบถึงความรู้สึกแบบนี้มานาน 2 ปีกว่า เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ซึ่งเขาก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร แล้วมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกอายจนต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ใหม่ เพราะชอบถูกนินทา ที่หนักสุดคือนำคลิปไปแอร์ดรอป แชร์กันดูในโรงเรียน
โดยที่ผ่านมาตอนคบกันอยู่พฤติกรรมของนายเทียนก็ชอบทำร้ายร่างกายในเรื่องไม่เป็นเรื่อง รวมถึงมีพฤติกรรมที่ชอบรับงานถ่ายรูปผู้หญิงแนวเซ็กซี่ ซึ่งมีการแอบเก็บรูปทั้งตนเอง และลูกค้าคนอื่นเก็บไว้ทั่งในคอม มือถือ ทรัมไดรฟ์ รวมถึงแอบเอาคลิปที่ถ่ายไว้ไปขายในช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาจ้างถ่ายงาน จากนั้นได้นำเรื่องทั้งหมดปรึกษาคุณอา และตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความโดยทางทนายอาร์มเป็นผู้เข้ามาช่วยเหลือ
ด้าน นายศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายความสำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ เปิดเผยว่า ที่มาของเคสนี้ เกิดจากเคสเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยทางภาคเหนือหลายคนขอความช่วยเหลือ กรณีที่ขู่ปล่อยภาพลับ บางคนถูกเว็บพนันนำภาพที่ถูกถ่ายไปใช้โปรโมตเว็บ ซึ่งตัวเองกำลังตามอยู่ ส่วนเคสน้องมีทางสารวัตรเคตำรวจที่สกลนครคอยตามเรื่องกรณีที่แจ้งความในเรื่องทำร้ายร่างกาย พอเชื่อมเรื่องได้ก็เลยรู้ว่าตัวของคนรับซื้อคลิปว่าเป็นกลุ่มไหน เป็นใคร ก็เลยตามได้ว่าเป็นอดีตแฟน ซึ่งยังไม่ยอมรับทั้งๆ ที่ตอนถ่ายก็อยู่แค่สองคนไม่มีใครนอกจากเขา
เมื่อสืบต่อกลับกลายเป็นเรื่องการค้า การค้าโดยการเอาสื่อลามกไปใช้ในเว็บไซต์พนัน ซึ่งเป็นเว็บไซต์พนันเดียวกันกับที่ คุณฮาย อาภาพร ถูกนำภาพไปใช้และมีความเชื่อมโยงกันมาก่อนก็คือเว็บยูฟ่า จนมาเจอภาพน้องอยู่ในคลิป จึงได้ตามต่อว่าใครเป็นคนนำคลิปมาแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ก็เจอว่าเป็นตัวแฟนเก่าน้อง เพราะว่าน้องให้การว่าตอนที่อยู่กับแฟน รายได้หลักคือเป็นช่างภาพ และมักจะถ่ายแต่เฉพาะวิดีโอที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ม.ปลาย กับเด็กที่กำลังจบ แล้วพอเข้าไปดูเพจก็พบว่ามีการรับถ่ายรูปแบบแนวเซ็กซี่ด้วย
เชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการซึ่งตอนนี้มีผู้เสียหายนับ 10 คนและน้องเป็นคนที่ 11 ที่ผ่านมาทางสำนักงานมีเรื่องแบบนี้เข้ามาขอความช่วยเหลือเฉลี่ยวันละเรื่อง ต้องบอกว่าตอนคนรักกันการถ่ายรูปที่ร่วมรักกันถามว่าผิดหรือไม่ ต้องบอกว่า “พูดยาก” เมื่อถ่ายแล้วข้อมูลก็จะเป็นดิจิทัลดาต้า ถูกเก็บในคราวด์ ในกูเกิลไดรฟ์ พอถึงตอนเกลียดกันขึ้นมาก็เอาสิ่งพวกนี้มาใช้ประโยน์ขู่เรียกเงินเรียกทอง บางรายถึงกับหมดตัว หรือบางคนคิดสั้น ทางที่ดีอย่าถ่ายเก็บไว้ดีที่สุด
ยังมีอีกหลายเคสที่เด็กนักศึกษาไม่กล้าไปแจ้งความแต่ติดต่อเข้ามาที่สำนักงาน ซึ่งมีหลายเคสมากที่ทำเรื่องแบบนี้ ต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าคลิปหลุดก็ปล่อยไป แต่คุณจะกลายเป็นเหยื่อทางการค้าโดยการเอาคลิปไปแปะลิงก์ และเราเองก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าไปดูและเมื่อเข้าไปแล้วก็อาจจะหันไปเล่นพนันแทน