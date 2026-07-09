ปปส. จ่อขอหมายจับ 2 ชาวลาว เจ้าของออเดอร์เฮโรอีนล็อตแอร์มีนา แง้มเป็นระดับ ‘บิ๊กบอส’ โยงหลายคดี

โฆษก ป.ป.ส. เผย รวบรวมหลักฐานสำคัญขอศาลอาญาออกหมายจับ 2 ชาย ตัวการเบื้องหลังเจ้าของยาเสพติดเฮโรอีนล็อตแอร์สาวน้องมีนา เป็นถึงระดับผู้สั่งการนำเข้ายาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงเข้าฝั่งไทย โยงหลายคดีในอดีต
จากกรณีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.น. ร่วมกันเร่งคลี่คลายคดีขบวนการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางส่งไปยังประเทศออสเตรเลีย พร้อมขยายผลติดตามชายปริศนาที่นำพัสดุต้องสงสัยไปวางไว้ใต้คอนโดมิเนียมของ น.ส.มีนา คอนโด่ะ หรือมีนา อายุ 26 ปี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวบุคคลสำคัญในคดีได้แล้ว 2 ราย คือ นายอุทัย คณาภิวัฒน์ ไรเดอร์ที่นำส่งกล่องพัสดุไปยังคอนโดมิเนียมของ น.ส.มีนา และนายนันทวัฒน์ ยิ่งพัฒนาวงศ์ เพื่อนที่ช่วยนำกระเป๋าลายปักช้างไทยซึ่งมียาเสพติดซุกซ่อนไปทำลายทิ้ง (2 ผู้ต้องหาในคดีขนและทำลายเฮโรอีนของกลาง) และได้ฝากขังต่อศาลระหว่างการพิจารณาคดี
ขณะเดียวกัน ยังมีการเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องในส่วนของกลุ่มตัวการใหญ่ คือ 1.บัญชีไลน์ชื่อ “Rin Rin” ซึ่งเป็นผู้สั่งการและจ่ายเงิน (ตามคำให้การของนายอุทัย คณาภิวัฒน์) 2.บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “Rose Rose” ซึ่งเป็นผู้ติดต่อผ่านแชตข้อความเฟซบุ๊กไปหา น.ส.มีนา เพื่อขอฝากหิ้วพัสดุกระเป๋าปักลายช้างไทย นำส่งยังผู้รับปลายทางประเทศออสเตรเลีย 3.นางเดียร์ (หญิงสาวชาวไทย) ซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้รอรับพัสดุปลายทางของ น.ส.มีนา ที่ประเทศออสเตรเลีย และ 4.หัวหน้าใหญ่ชายชาวลาว ซึ่งกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน มีหน้าที่สั่งการให้มีการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และในฐานะโฆษก ป.ป.ส. เปิดเผยถึงการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับกรณีของ น.ส.มีนา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด ที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.69 ว่า ภายหลังจากที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนและขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถนำเอาหลักฐานทั้งหมด และพฤติการณ์ทางคดีเสนอต่อศาลอาญารัชดาภิเษก เพื่อพิจารณาขอออกหมายจับบุคคล เป็นชายชาวลาว จำนวน 2 ราย อายุวัยกลางคนประมาณ 40-50 ปี อาศัยอยู่ในประเทศลาว โดยทั้งคู่ถือเป็นตัวการหลักสำคัญ เป็นเจ้าของยาเสพติดระดับพื้นที่ มีการโอนเงินจ่ายเครือข่ายให้แบ่งหน้าที่กันทำ และสั่งการเครือข่ายให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณริมแม่น้ำโขง ก่อนมีคนไทยรับเอายาเสพติดไปกระจายพักยังจุดต่างๆ และเตรียมนำส่งเข้าพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดส่งผ่านกล่องพัสดุ หรือวิธีการใดก็ตาม จากนั้นจึงจะได้กระจายส่งออกประเทศปลายทางที่สามตามรายชื่อผู้รับที่ลิสต์เตรียมไว้
ทั้งนี้ หากศาลอาญาอนุมัติหมายจับให้ เราก็จะได้ประสานทางการ สปป.ลาว ให้ช่วยจับกุมตัวชายชาวลาว 2 รายนี้ เพื่อส่งทางการไทยดำเนินคดี ในฐานความผิด อาทิ สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด, สนับสนุนหรือช่วยเหลือ, และเป็นตัวการร่วมหรือผู้ใช้ให้กระทำความผิด ในข้อหาจำหน่ายหรือลักลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติด ตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
น.ส.อารีภักดิ์เปิดเผยอีกว่า และนอกจากนี้ เราได้มีการตรวจสอบย้อนหลังในเรื่องคดียาเสพติดที่ผ่านมา พบว่าชายชาวลาว 2 รายนี้ มีแผนประทุษกรรมในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติ ที่คล้ายคลึงในลักษณะกรณีของ น.ส.มีนา มาก่อนหน้านี้บ่อยครั้ง ดังนั้น ล็อตเฮโรอีนที่ส่งไปถึง น.ส.มีนา จึงไม่ใช่ล็อตแรกที่ชายชาวลาว 2 รายนี้สั่งเครือข่ายดำเนินการ
อนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างไทย และ สปป.ลาว มีความแน่นแฟ้นอย่างยิ่งในเรื่องของการประสานความร่วมมือจับกุมตัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่ไปซุกซ่อนกบดานในพื้นที่ประเทศ ส่วนชายชาวลาว 2 รายนี้ จะมีความเชื่อมโยงกับผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อ “Rose Rose” ซึ่งเป็นผู้ทักแชตข้อความหา น.ส.มีนา เพื่อขอฝากหิ้วกระเป๋าผ้าลายปักช้างไทย ซึ่งซุกซ่อนยาเสพติดเฮโรอีนด้านใน ไปส่งยังเครือข่ายปลายทางประเทศออสเตรเลีย จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือไม่นั้น ตนยังยืนยันว่า เราจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง และจะไม่รีบเร่งด่วนสรุปว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือไม่ใช่กลุ่มเดียวกันหรือไม่
อีกทั้งยังมีผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อ “Rin Rin” ที่ประสานงานติดต่อกับนายอุทัย (ไรเดอร์มือขนกล่องพัสดุยาเสพติดไปส่งคอนโดฯ ของ น.ส.มีนา) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ ”Rose Rose” หรือไม่ เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นไปได้ แต่ปกปิดตัวตนไม่ให้รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากแผนประทุษกรรมของขบวนการเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติ มักจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำในกลุ่ม โดยไม่ให้แต่ละคนรู้จักกัน เพื่อที่เวลาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ จะไม่มีการขยายผลซัดทอดมาถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนให้ได้ซึ่งหลักฐานชัดเจนว่ามันปรากฏร่องรอยบ่งชี้ว่าทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง มีการจัดแจงหน้าที่กันทำอย่างไรบ้าง จึงต้องใช้ระยะเวลาสักเล็กน้อยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตรงนี้ให้รอบด้าน จากนั้นจึงจะได้นำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินคดีต่อคนกลุ่มนี้ให้ครบทุกคน
น.ส.อารีภักดิ์เปิดเผยอีกว่า ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ส. จะได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล (บช.น.) เป็นต้น เพื่ออัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับคดียาเสพติดทั้งหมดที่มี และจะได้นำจัดทำรายงานข้อมูลเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในการขยายผลร่วมกันต่อไป เชื่อว่าความชำนาญของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานจะเป็นการบูรณาการทางคดีได้อย่างรวดเร็ว