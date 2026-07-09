บก.น.1 สั่งยกเลิก อาร์มรูปมังกร สน.ห้วยขวางแล้ว หลังถูกวิจารณ์เดือด เผย ใช้มา 3-4 ปี
จากกรณีการใช้เครื่องหมายอาร์มรูปมังกรบนเครื่องแบบตำรวจ สน.ห้วยขวาง ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวรวจงานป้องกันและปราบปราม (สายตรวจ) ของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ติดเครื่องหมายอาร์มรูปมังกรบริเวณแขนเสื้อเครื่องแบบปฏิบัติราชการ จนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้น
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พล.ต.ต. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณ ผบก.น.1 เปิดเผยว่า กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่า เครื่องหมายอาร์มรูปมังกรดังกล่าว เป็นเครื่องหมายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปรามของ สน.ห้วยขวาง ใช้ติดบนเครื่องแบบมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงฝ่ายงานของเจ้าหน้าที่ ในสายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ทั้งนี้ การออกแบบเป็นรูปมังกรมิได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือกลุ่มใด
จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า การใช้เครื่องหมายอาร์มดังกล่าว ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน บก.น.1 จึงได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัด ตรวจสอบและยกเลิกการใช้เครื่องหมาย อาร์ม หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามระเบียบโดยทันที พร้อมกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดบก.น.1 ขอยืนยันว่า กับการปฏิบัติราชการ ตามกฎหมายและระเบียบทุกประการ และพร้อมตำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบเพื่อรักษามาตรฐาน และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรตำรตำรวจต่อไป