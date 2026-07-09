ปิดซ่อมทุกช่องทาง ถนนประชาธิปกทรุดตัว หลังน้ำรั่วอุโมงค์ MRT เช็กทางเบี่ยง 

ปิดซ่อมทุกช่องทาง ถนนประชาธิปกทรุดตัว หลังน้ำรั่วในอุโมงค์ MRT ตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทุกช่องทาง เช็กทางเบี่ยง
จากกรณีเกิดน้ำรั่วซึมภายในบ่อรับน้ำ ใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินสถานการณ์ว่าระดับน้ำที่ท่วมขังใต้อุโมงค์ อยู่ในปริมาณที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน
ล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่า เช้านี้ยังคงมีเจ้าหน้าที่ รฟม.และวิศวกรลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
ด้าน นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ถึงกรณีน้ำรั่วบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าว่า จากการประเมินเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซัมป์ หรือบ่อรวมน้ำของโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งแก้ไขทันที โดยเน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติม ควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันระบบสูบน้ำยังสามารถรองรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าได้ โดยเมื่อคืนมีน้ำไหลเข้าประมาณ 70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ล่าสุดช่วงเช้าลดลงเหลือประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สะท้อนว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเสน แต่เกิดจากความบกพร่อง (Defect) ของงานก่อสร้าง ซึ่ง รฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
สำหรับมาตรการรองรับกรณีเกิดฝนตกหนัก รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบสูบน้ำใต้ดิน (Dewatering) โดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก (Deep Well) ประมาณ 50 เมตร เพื่อดึงน้ำใต้ดินออก ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซัมป์ ควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกราท์ปิดรอยรั่ว ซึ่งการเกราท์รอบบ่อแล้วเสร็จเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างกำแพงกันน้ำใต้ดิน (Curtain Wall) ตามแนวอาคาร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำใต้ดินและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
ยืนยันว่า จากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของโครงสร้างเพิ่มเติม รวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่ โดยเฉพาะสะพานลอยใกล้จุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติ พร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ส่วนกรณีประชาชนพบรอยร้าวตามอาคารและผิวถนน นายมนตรีชี้แจงว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารอยร้าวบางส่วนเป็นรอยเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม รฟม.ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างตรวจสอบอาคารทุกหลังในพื้นที่โดยละเอียดอีกครั้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โยธาของสำนักงานเขต
สำหรับแผนการแก้ไข ระบบสูบน้ำใต้ดินจะเริ่มดำเนินการภายในวันนี้ และคาดว่าจะสามารถสูบน้ำได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ขณะที่การก่อสร้างกำแพงกันน้ำใต้ดิน (Curtain Wall) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณ 1 สัปดาห์ โดยย้ำว่าปัจจุบันพื้นที่โดยรอบยังอยู่ในภาวะทรงตัว ไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติม
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2570 พร้อมยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจาก รฟม.และผู้รับจ้างได้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที และติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ด้าน พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.บุปผาราม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าพื้นผิวถนนมีการทรุดตัวเพียงเล็กน้อย บริเวณถนนประชาธิปก มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ โดยได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาก่อสร้างว่า ได้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่เวลา 04.00 น. โดยนำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์โดยใช้ทั้งหมด 2 คัน และคาดว่างานซ่อมจะมีความคืบหน้าในวันนี้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด
สำหรับการจัดการด้านการจราจร เบื้องต้นจะปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด 2 ช่องทางบนถนนประชาธิปกขาออกเมืองก่อน จากนั้นในเวลา 11.00 น. ของวันนี้ จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทาง และจะเปิดจุดเบี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านแขกให้ เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขก ซึ่งทางผู้รับเหมายืนยันว่า จากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ส่วนการรับรองความปลอดภัยของอาคารโดยรอบในระดับร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ ต้องรอผลการตรวจสอบจากวิศวกรเพื่อให้เกิดความมั่นใน
ด้าน รฟม.รายงานว่า เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้า บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (Sump Pit) ที่ความลึกประมาณ 30 เมตรจากผิวถนน บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง