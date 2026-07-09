ลูกเรือมยุรีนารี จ่อฟ้องบ.เจ้าของเรือ สั่งเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ถูกโจมตี ตาย 3 ซ้ำเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ลูกเรือมยุรีนารี จ่อยื่นฟ้องบริษัทเจ้าของเรือ-กัปตัน สั่งเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดนโจมตี จนมีคนตาย 3 ราย ชี้เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ละเลยค่ารักษาพยาบาลเหตุหลายรายป่วย PTSD จนใช้ชีวิตปกติไม่ได้
จากกรณีเรือสินค้า “มยุรีนารี” สัญชาติไทย ถูกอิหร่านโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นเหตุให้ต้องสละเรือและขึ้นเรือชูชีพเอาตัวรอด ขณะที่ลูกเรือ 3 คนสูญหาย ก่อนพบว่าเสียชีวิตทั้งหมด ไทยประสานกู้ร่าง-ส่งร่างกลับสู่ประเทศไทยแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายกัณต์พัศฐ์ สิงห์ทอง ทนายความ เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีความว่า วันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.) ลูกเรือมยุรีนารีบางส่วนจะยื่นฟ้องกลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL, บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด เจ้าของเรือมยุรีนารี (M/V Mayuree Naree), บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด และนายสถาพร กัปตันเรือ ต่อศาลแรงงานกลาง เวลา 10.00 น.
กรณีละเมิดจากการที่บริษัทสั่งให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะอยู่ในสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกา และสาธารณะรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 โดยที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือไออาร์จีซี (IRGC) ได้ออกประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ และห้ามมิให้เรือต่างชาติ เรือของรัฐต่างประเทศ ห้ามเรือทุกประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาตเดินเรือผ่านช่องแคบ ทำให้ถูกเรือมยุรีนารี (M/V Mayuree Naree) ถูกโจมตี และมีผู้เสียชีวิต
นายกัณต์พัศฐ์ระบุว่า นอกจากนี้ ยังยื่นฟ้องกรณีเลิกจ้างลูกเรือไม่เป็นธรรม ละเลยไม่ดูแลจ่ายค่าชดเชย หรือค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกเรือ “มยุรีนารี” ที่ปัจจุบันหลายรายป่วยด้วยโรค PTSD (โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ) ทำให้ปัจจุบันไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้ การฟ้องร้องในครั้งนี้ถือเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรม และกำหนดบรรทัดฐานในการคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยในน่านน้ำสากล