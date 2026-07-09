ด่วน! พระราม 2 อีกแล้ว ปั้นจั่นล้มทับคนงานดับสลด 1 ราย จนท.สั่งปิดจราจร 100%

ด่วน! พระราม 2 อีกแล้ว ปั้นจั่นล้มทับคนงาน ดับสลด 1 ราย จนท.สั่งปิดจราจร 100%
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมเพจ ข่าวเด็กสมุทรสาคร รายงานความคืบหน้าอุบัติเหตุบริเวณเขตก่อสร้างถนนพระราม 2 ช่องทางคู่ขนาน ขาออกกรุงเทพฯ จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าบริษัท เอเชี่ยน (ช่วงยูเทิร์นสะพานคลองหลวง) เกิดเหตุปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ในที่เกิดเหตุ
ขณะนี้ร้อยเวร สภ.บางโทรัด ได้เดินทางถึงจุดเกิดเหตุแล้ว และมีความจำเป็นต้อง “ปิดการจราจร 100%” ในบริเวณดังกล่าวเพื่อเคลียร์พื้นที่และเคลื่อนย้ายเครน ขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมัดระวังสูงสุด
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.15 น. สถานีตำรวจภูธรบางโทรัด แจ้งว่า เกิดเหตุปั้นจั่นล้มในพื้นที่ก่อสร้างเส้นทางคู่ขนาน ถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ จำนวน 1 ราย
ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณเส้นทางคู่ขนาน ถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองสมุทรสาคร หน้าบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย สัญชาติไทย ชื่อ นายวิเชียร (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ชาวตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติภัย อยู่ระหว่างการตรวจสอบของแขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางโทรัด