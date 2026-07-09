ไม่รอด! ตำรวจประจวบฯทลายเครือข่าย “นักบินนครศรี” จับ 2 ผู้ต้องหายึดยาบ้าล้านเม็ด

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์) เปิดเผยว่าตามนโยบาย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. ฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ฐานะ รองผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย รองผบช.ภ.7 สั่งการให้เร่งรัดสืบสวนติดตามขบวนการขนยาเสพติดที่หลบหนีการจับกุม
พล.ต.ต.อาทร เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,096,400 เม็ด ภายในรถยนต์คันหนึ่ง ทะเบียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนเพชรเกษม อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียน ผกก.สภ.ประจวบคีรีขันธ์ รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการหลบหนี และสืบสวนเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จนพิสูจน์ทราบผู้กระทำความผิด จึงร่วมกับ สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ทำหน้าที่รับจ้างขนยาเสพติด ได้ในพื้นที่ ต.ช้างกลาง จึงแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเทภท 1 โดยมีไว้ในความครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงความผิดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินคดีและสืบสวนขยายผลไปผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป