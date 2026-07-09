ชัชชาติ เผย โจ ชัยวัฒน์ ฝากนโยบาย ศูนย์เด็กเล็ก-ลอกท่อ จ่อคืนตลาดนัดจตุจักรให้ รฟท.
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 สมัยที่ 2 เดินทางมาเข้าร่วม ‘พิธีเข้ารับตำแหน่งและมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร’ อย่างเป็นทางการ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะรองปลัดกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ
เวลาประมาณ 11.47 น. หลังจากเปิดตัวคณะทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติม ซึ่งในตอนหนึ่งผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร อันดับ 2-3 ว่าได้มีการพูดคุยเรื่องนโยบายกันบ้างหรือไม่
นายชัชชาติ กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยกับทางนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร (โจ) พรรคประชาชน ซึ่งฝากนโยบายต่าง ๆ เช่น เรื่อง ศูนย์เด็กเล็ก เรื่องลอกท่อ ส่วนทาง ดร.มัลลิกา ยังไม่ได้คุย แต่คาดว่าเป็นเรื่อง AI ซึ่งมีนโยบายที่ใช้ AI อยู่แล้ว มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าการทำงานกับรัฐบาลมองอย่างไร
นายชัชชาติ กล่าวว่า ดีมาก ตนต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ให้คะแนนมาเยอะ ซึ่งทําให้เหมือนมีคนหนุนหลัง ในส่วนของนายกรัฐมนตรีจะพบกันในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ ซึ่งคงมีเรื่องที่ต้องคุยเป็นพิเศษ หลายเรื่อง เช่น เรื่องรถไฟฟ้า มีนโยบายอย่างไร และอยากทำเรื่องง่ายๆก่อน อย่างเรื่องปลูกต้นไม้ พื้นที่ต่างๆ เนื่องจากตอนนี้ที่หายากขึ้น ที่ของกระทรวงคมนาคมต่างๆ เรื่องที่ทำมาหากินให้กับหาบเร่แผงลอย
ในส่วนของนโยบายรถไฟฟ้าของรัฐบาล นายชัชชาติ กล่าวว่า ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี จะสามารถช่วยลดรายค่าของประชาชน
“ดีเลย ผมว่านโยบายของรัฐบาลก็ดี 17-45 บาท จะทำให้เรามีพี่น้องประชาชนมาใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวมากขึ้น เพราะปัจจุบันอยู่ที่ 65 บาท ถ้าเกิดรัฐบาลช่วยสนับสนุนตรงนี้ได้จะทำให้พี่น้องประชาชน มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง” นายชัชชาติ กล่าว
ส่วนเรื่องการโอนรถไฟฟ้าไปให้กระทรวงคมนาคม จะโอนให้กับสายส่วนที่เหลือเลยหรือไม่
นายชัชชาติ กล่าวว่า ต้องคุยอีกครั้งหนึ่ง ขั้นแรกคือเรื่องปรับราคาตั๋วก่อน 17-45 บาท จะเป็นอย่างไร เรื่องโอนคงดูอีกครั้ง รวมถึงเรื่องสายใหม่ เพราะว่า สายสีเขียวคิดที่จะทำไปถึงบางหว้า ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยว่าจะเร่งหรือไม่ ส่วนบางนา สุวรรณภูมิ ตอนนี้มอบไปให้ทางกระทรวงคมนาคมแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่า อยากจะทำเมกะโปรเจ็กต์ของตัวเองให้เป็นที่จดจำในยุคชัชชาติ 2 หรือไม่
นายชัชชาติ กล่าวว่า ไม่ต้องจำว่าเป็นชัชชาติ 2 แต่ให้เป็นสมบัติของเมือง ซึ่งมีอยู่ 2-3 เรื่อง สะพานข้ามแม่น้ำ ลานคนเมือง ศูนย์ราชการ หรือ ‘ศูนย์คนเมืองฝั่งธนฯ’
“ต้องดูงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง เพราะงบประมาณค่อนข้างแน่น อย่างที่บอกต้องไปจ่ายเงินค่า BTS ที่คาดทุนปีละ 5,000 กว่าล้าน” นายชัชชาติ กล่าว
ส่วนประเด็นตลาดนัดจตุจักร นายชัชชาติ กล่าวว่า สัญญาใกล้จะหมด ซึ่งควรให้การรถไฟไปเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของที่โดยแท้จริง
“เราเองเหมือนกับรัฐบาลสั่งมาให้บริหาร ซึ่งลำบากเหมือนกัน เพราะเขากำหนดมาว่าค่าเช่าต้องเท่านี้ ต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ แล้วจะทำอะไรที ต้องไปขออนุญาตรถไฟฯ หมด คืออยากจะให้เอากลับคืนไป เผื่อรัฐบาลจะเอาไปทำเป็นศูนย์อะไร ค้าขายให้ใหญ่ ช่วยพี่น้องประชาชนก็ดี เพราะว่าเราไม่ได้มีอำนาจในพื้นที่นี้ เราเป็นแค่เหมือนคนดูแลตลาดเฉยๆ” นายชัชชาติ กล่าว