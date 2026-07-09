ชาวบ้านกังวล น้ำรั่วในอุโมงค์ MRT ชี้พบรอยร้าวใหม่ข้างอาคาร หวั่นไม่ปลอดภัย
จากกรณีเกิดน้ำรั่วซึมภายในบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินสถานการณ์ว่าระดับน้ำที่ท่วมขังใต้อุโมงค์ อยู่ในปริมาณที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของโครงสร้างเพิ่มเติม รวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่ โดยเฉพาะสะพานลอยใกล้จุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติ พร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ด้าน นายบีม (นามสมมติ) อายุ 28 ปี พ่อค้าร้านน้ำชง ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ยอมรับว่า รู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหว ทำให้เกรงว่าอาจส่งผลกระทบซ้ำเติมอาคารใกล้เคียงที่มีรอยร้าวอยู่แล้ว ซึ่งตนค้าขายในพื้นที่ดังกล่าวมาประมาณ 1 ปี สังเกตเห็นว่าพื้นผิวโดยรอบมีลักษณะทรุดตัวต่ำลง อีกทั้งยังมีฝุ่นจากการก่อสร้างจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีการขุดเจาะผิวถนนหรือปักเสาเข็ม จะเกิดแรงสั่นสะเทือนจนสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน
จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ และขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก
จากนั้นนายบีม ได้พาทีมข่าวไปชี้จุดที่เกิดรอยร้าวบริเวณข้างอาคาร ทราบว่ารอยร้าวจุดนี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน หลังมีน้ำท่วมขังซึมเข้าไปในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้า