เตือน 11 จังหวัดระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 10-15 ก.ค.นี้
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ศูนย์อำนวยการน้ำ รายงานว่า เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง
จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2569 บริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต
นอกจากนี้ อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำท่าจีน ในช่วงวันที่ 13 – 17 ก.ค. 69
รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และ เส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิท ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนพระราม 2
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรสงคราม