ทล. แจงสาเหตุปั้นจั่นถล่มพระราม 2 ทับคนงานดับ 1 ยันไม่เกี่ยวมอเตอร์เวย์ M82

ทล.เผยสาเหตุ อุบัติเหตุปั้นจั่นถล่ม ล้มทับคนงานดับ 1 เกิดจากแรงเหวี่ยงระหว่างยกเข็มตอก-ยันไม่เกี่ยวมอเตอร์เวย์ M82
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม รายงานข่าวจาก กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 รายงานเหตุปั้นจั่นในพื้นที่ก่อสร้างล้มทับคนงานเสียชีวิต 1 ราย เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ ทั้งนี้ เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 และไม่มีผู้อื่นได้รับความเสียหาย
จุดเกิดเหตุ คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางขนาน ถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 39+000 ถึงกิโลเมตรที่ 40+050 บริเวณยูเทิร์นสะพานคลองหลวง ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ปิดกั้น แยกจากช่องทางจราจร และไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนบนทางหลวงหมายเลข 35
จากการตรวจสอบพบว่า เหตุเกิดขึ้นในขณะยกเสาเข็มขึ้นตอก และตัวปั้นจั่นเสียการทรงตัว จึงล้มลงตามแรงเหวี่ยง ทั้งนี้ กรมทางหลวงอยู่ระหว่างทำการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ