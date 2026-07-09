ที่แท้ตร.จริง อำพรางตัวเป็นไรเดอร์ คว้าปืน ไล่จับผู้ต้องหาหนีหมายจับ CIB ยันปฏิบัติภายใต้ข้อกม.

ตำรวจสอบสวนกลาง แจงปมไรเดอร์จับผู้ต้องหา ยันเป็นตำรวจจริง ปฏิบัติภายใต้ข้อกฎหมาย
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏภาพไรเดอร์แสดงอาวุธปืนในลักษณะเข้าควบคุมตัวบุคคลบริเวณริมถนน ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ทำให้ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่พบเห็นคลิปวิดีโอเกิดความกังวลใจในพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า บุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่แต่งกายอำพรางตัวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 6 ก.ค.69
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 481/2569 ลงวันที่ 29 พ.ค.69 กระทำความผิดฐาน “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศฯ” เรื่อยมา จนกระทั่งในวันเกิดเหตุพบว่าผู้ต้องหารายนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาบริเวณจุดเกิดเหตุ จากนั้นจึงนำกำลังเข้าติดตามจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองด่าน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอยืนยันว่า คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และการแต่งกายในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด