ตร.ล็อกตัวคาพะเยา คนส่งเฮโรอีนให้ ‘อุทัย’ ก่อนถึงมือ ก่อนให้ ‘แอร์มีนา’ หิ้วไปออสเตรเลีย

ตร.ล็อกตัวคาพะเยา ชายทำหน้าที่ส่งเฮโรอีนให้ ‘อุทัย’ ก่อนให้ ‘แอร์มีนา’ หิ้วไปออสเตรเลีย
วันที่ 9 กรกฎาคม รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนติดตามควบคุมตัว 1 ในผู้ต้องหา นำเฮโรอีนมาส่งให้นายอุทัย โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ที่ จ.พะเยา เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา โดยนำตัวไปสอบปากคำ
เบื้องต้นทราบชื่อ นายเอกวิทย์ (สงวนนามสกุล) โดยเป็นบุคคลที่นำเฮโนอีนบรรจุในถุงผ้าช้าง และส่งให้นายอุทัย ก่อนที่นายอุทัยจะนั่งรถทัวร์ไปลงที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนเรียกรถเก๋งสีดำนำกระเป๋าช้างซุกซ่อนยาเสพติดไปส่งให้ น.ส.มีนา แอร์โฮสเตสสาว และนำกระเป๋าอีกชุดไปส่งให้ที่ซอยเสือใหญ่อุทิศ กทม.
เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเส้นเงินไหลผ่านบัญชีเข้ามายังภรรยาของนายอุทัย 2 ครั้ง ครั้งแรก 2 แสนบาท ,ครั้งที่สอง 8 แสนบาท รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท
จากการสอบสวนทราบว่า นายอุทัยจะนั่งรถทัวร์จาก จ.พระนครศรีอยุธยา ไปยัง จ.พะเยา ก่อนเช่าห้องพักใกล้สถานีขนส่ง ประมาณ 3 วัน โดยจะใช้เงินในการจ่ายที่พักเท่านั้น ก่อนจะเช่ารถจักรยานยนต์ขี่ใน จ.พะเยา และลอบขนยาเสพติดกลับมา
ที่มาเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว