‘ชัชชาติ’ เปิด 4 วาระเร่งด่วน สั่งเอกซเรย์ทุนเทา ตรวจอาคารเก่า-สอบทุจริตลู่วิ่ง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ ห้องประชุมชั้น8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่17 สมัย2 ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ต่อมาเวลา 16.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายชัชชาติและทีมผู้บริหาร แถลงผลการประชุมบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
นายชัชชาติ กล่าวว่า เรื่องที่คุยเป็นเรื่องต่อเนื่องประมาณ 4 เรื่อง
เรื่องที่ 1. เรื่องแรงงานต่างด้าวหรือทุนเทา ได้เชิญหลายหน่วยงานเข้ามา กอ.รมน. กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตต่างๆ หลักๆสั่งการไป 3 เรื่อง คือ
1. ให้เข้มงวดในส่วนที่กทม.รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ขายของ หาบเร่แผงลอย ซึ่งกฎหมายห้ามอยู่แล้วให้ไปดำเนินการอย่างเข้มงวด ตามหลักเราจับกุมเองไม่ได้ต้องนำส่งตำรวจ และรายงานให้เราทราบว่าตำรวจดำเนินงานอย่างไรต่อ แจ้งว่าจับได้แล้วได้อะไรบ้างและมีการดำเนินการอย่างไร
2. เรื่องธุรกิจ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ให้กทม. เอกซเรย์ทุกพื้นที่ บางอย่างขออนุญาตถูกกฎหมายก็จริง เพราะว่าเราดูเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง เราคงไปลึกถึงขนาดผู้ถือหุ้นไม่ได้ แต่จะให้กทม.เป็นเจ้าของบ้าน เอกซเรย์ว่า ในแต่ละพื้นที่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสงสัย และให้ทำข้อมูลสรุปเข้ามา ภายใน 1 เดือน เสร็จแล้วจะเรียกประชุม คงอาศัยรูปแบบหลายหน่วยงานร่วมกัน กอ.รมน. หรือกระทรวงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลของเราเป็นพื้นฐานดำเนินการต่อ ขอให้เสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อจะให้ดำเนินการต่อ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจต่างชาติ
3.ให้ใช้อำนาจตามที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เช่น สถานบันเทิง ให้ทางโยธา ทางเขต เคร่งครัดในการดัดแปลงอาคาร ทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง เพื่อจะได้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม หรือแม้กระทั่งเรื่องเสียงดังทำให้เกิดการรบกวน ให้ดูตรงนี้ให้ละเอียด
นายชัชชาติกล่าวว่า เรื่องที่ 2. คือ เรื่องอาคารเก่า ช่วงที่เราออกไปหาเสียงก็มีอาคารย่านสัมพันธวงศ์ที่ถล่มลงมา ได้มีข้อสั่งการ3 เรื่อง คือ
1. ห้องแถวเก่าจะมี 280,000 อาคาร เป็นห้องแถว ห้องแถวที่มีอายุเกิน 91 ปี จะมีประมาณ 435 อาคาร และอายุ51-90ปี 65,210 อาคาร ถ้าโฟกัสรุ่นแรกก่อนคืออายุ 51 ปี ขึ้นไป ให้ลงรายละเอียดเลย ไปตรวจสอบอาคารเหล่านี้ ให้เจ้าของอาคารรับผิดชอบตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและรีบดำเนินการกลับมา ให้ดำเนินการ 2 อาทิตย์ ทำเหมือนกับทำเช็กลิสต์ไว้ ช่วยผู้ประกอบการในการตรวจสอบบ้านตนเองด้วย ให้ประชุมทุก 2 อาทิตย์ และรายงานความคืบหน้า โดยเฉพาะอาคารที่ติดกับพื้นที่สาธารณะ มีถนนมีฟุตบาทอยู่ด้านล่าง
2.อาคารสูงขนาดใหญ่ 14,600 อาคาร ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายอยู่แล้ว ต้องไปเร่งว่ามีการดำเนินการรายงานตามกฎหมายไหม ใครไปเคร่งครัดกับโครงการเหล่านี้
3. เรื่องถนน ที่มีการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกอยู่ เช่น รถไฟฟ้า ให้ไปดูความเรียบร้อยทั้งหมด และให้เอาทุกจุดที่มีการก่อสร้างขึ้นพิกัด ขึ้นแผนที่ ให้หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบหรือความปลอดภัยต่างๆ ทางท่านรองปลัดที่ดูแลสำนักการโยธาเป็นผู้รับผิดชอบ
นายชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่ 3 คือ โรงขยะอ่อนนุช ขอยืนยันว่าสถานการณ์ต่างๆดีขึ้น ที่ได้คุยกับพี่น้องประชาชนสภาพสถานการณ์กลิ่นต่างๆ แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้เน้นย้ำการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเข้มงวด ถึงจะมี 1 โรงขยะที่จะหมดสัญญาสิ้นปีนี้ แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องเข้มงวด มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างเช่น E-nose คือตัวที่วัดกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ ก็อยากให้เปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามได้เลยว่า กล้องCCTV ที่มีอยู่ในพื้นที่ไหน ที่สามารถถ่ายเหตุการณ์ทำงานได้ เปิดให้เป็นสาธารณะให้ประชาชนเข้าดูได้ และให้ลงพื้นที่ประชาชนโดยรอบ เพื่อสอบถามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกลิ่น สถานการณ์เป็นยังไงมีข้อกังวลตรงไหน ต้องสัมผัสกับประชาชนให้เยอะขึ้น ได้ทำความเข้าใจกับพวกเขา และระยะยาวอ่อนนุชจะปรับแผนเป็นพื้นที่สีเขียว และดูแลเรื่องการจัดการขยะที่มีคุณภาพ เรามีแผนทั้งหมดแล้วให้ดำเนินแผนตามนี้ อย่างเคร่งครัดต่อไป
นายชัชชาติกล่าวถึงประเด็นสุดท้าย ว่า เรื่องที่ 4 คือ เรื่องทุจริต ได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใส แม้ที่ผ่านมา กทม.จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน แต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะกรณีทุจริตลู่วิ่ง ซึ่งได้สั่งการให้ปลัดกรุงเทพมหานครติดตาม 17 โครงการที่ ส.ก.เสนอให้ตรวจสอบ และให้รายงานผลการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ให้เร่งรัดทำหนังสือถามไปที่ป.ป.ช. ที่ให้ป.ป.ช.ช่วยตรวจสอบความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว เพราะมีการตรวจสอบที่มีรายละเอียดเข้มข้นกว่า เน้นย้ำว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่บั่นทอนความไว้วางใจของประชาชน ต้องเร่งรัดและเอาจริงเอาจัง