อธิบดี ปภ. ยัน อาคารพาณิชย์ยังไม่ทรุดตัวเพิ่ม เตรียมทีม USAR THAILAND พร้อมเข้าจัดการกรณีฉุกเฉิน

อธิบดี ปภ. ยันอาคารพาณิชย์ยังไม่ทรุดตัวเพิ่ม เตรียมทีม USAR THAILAND พร้อมเข้าจัดการกรณีฉุกเฉิน
เวลา 21.15 น. วันที่ 9 กรกฎาคม นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยถึงกรณี อาคารพาณิชย์ทรุดตัว จากเหตุการณ์น้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ ใกล้กับวงเวียนใหญ่ ว่า ถ้ามองจากตาเปล่าก็ดูเหมือนว่าอาคารจะดูทรุดตัวมากขึ้น แต่จากการตรวจสอบด้วยเครื่องมือ ทราบว่า ตัวอาคารยังคงอยู่ที่ 79-80 องศา ซึ่งเป็นค่าเบี่ยงเบนเท่าเดิมจากช่วงเย็น
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แต่ในส่วนของรอยร้าวหรือรอยแตกยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยให้เจ้าหน้าที่ USAR THAILAND ใช้อุปกรณ์ในการวัดและเฝ้าระวัง ควบคู่กับเทคนิคของวิศวกรรมฐาน ในส่วนของ ปภ. จะเป็นหน่วยสนับสนุน กทม. ด้วยการใช้เครื่องมือวัดความเอียงแบบดิจิทัล โดยจะส่งเสียงสัญญาณเตือนถ้าหากอาคารเกิดเอียงเพิ่มเติม ก็จะให้เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เข้าไปจัดการทันที
สำหรับอาคารดังกล่าวทราบว่า อยู่ระหว่างการรีโนเวต จึงทำให้ตอนนี้ไม่มีคนอยู่ ส่วนอาคารโดยรอบที่เป็นผู้ประกอบการเอกชน ก็ขอให้ประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังและรอคำสั่งอพยพอย่างเป็นทางการจาก กทม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเบื้องต้นยังไม่ได้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการให้มีการอพยพเป็นเพียงการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ แต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ไม่สบายใจยินดีที่จะอพยพออกมาพักอาศัยอยู่ภายนอกแต่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ยืนยันและเตรียมแผนอพยพให้ชัดเจน