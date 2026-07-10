ปิด ถ.ประชาธิปก 2 ฝั่ง จาก ‘บ้านแขก-วงเวียนใหญ่’ ซ่อมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ เช็กทางเลี่ยง ที่นี่
สืบเนื่องกรณีเกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำ ใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง ในจุดที่ต่ำที่สุด ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของชั้นดินด้านนอกและส่งผลกระทบต่ออาคารบริเวณถนนประชาธิปก ช่วงวงเวียนใหญ่ วานนี้
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเขตธนบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกทั้ง 2 ฝั่ง โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทย (รฟม.) “ปิดการจราจรทุกช่องทาง” บนถนนประชาธิปก ฝั่งขาออก และฝั่งขาเข้า บริเวณสี่แยกบ้านแขก ถึง บริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปก (ฝั่งวงเวียนใหญ่) เพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดิน และอำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตั้งแต่วานนี้เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ขณะที่ กรุงเทพมหานคร แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจร โดยอ้างอิงจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้แก่
1.เส้นทางฝั่งพระนคร ไปยัง วงเวียนใหญ่
• ใช้สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรือสะพานพระปกเกล้า
• เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา
• ใช้แยกคลองสานเข้าถนนเจริญนคร
• เลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญรัถ
• เข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ทางเลือก >> สะพานกรุงเทพ หรือสะพานพระราม 3
2.เส้นทางฝั่งธนบุรี ไปยัง แยกบ้านแขก
• จากวงเวียนใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้า
• ตรงไปแยกคลองสาน
• เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา
• เลี้ยวขวาที่ปลายทางขึ้นสะพานพระพุทธยอดฟ้า หรือสะพานพระปกเกล้า
ทางเลือก >> สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กทม. แนะนำเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30–45 นาที หรือใช้รถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ หรือ BTS กรุงธนบุรี
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่ง Cell Broadcast แจ้งปิดการจราจร ถนนประชาธิปก ตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกการซ่อมแซมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ เส้นทางแนะนำ จากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพออกถนนลาดหญ้าเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่ และจากฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกให้ใช้ทางออกถนนลาดหญ้าแทน
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งปิดการจราจรพื้นที่ดังกล่าว โดยส่งให้ประชาชนพื้นที่ เขตตลิ่งชัน เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก เขตสาทร เขตดุสิต เขตภาษีเจริญ เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางคอเเหลม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้รับทราบข้อมูล โดยระยะเวลาที่จะให้แสดงการแจ้งเตือน 2 ชั่วโมง
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง