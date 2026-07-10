อุทยานฯปิดประกาศ รื้อถอนโรงแรมดัง ภูเก็ต หลังศาลพิพากษาคดีถึงที่สุด

อุทยานฯปิดประกาศรื้อถอนโรงแรมดัง ภูเก็ต หลังศาลพิพากษาคดีถึงที่สุด
วันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานวัน เวลา 13.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเดินทางไปยัง บริษัท แฟร์ แอนดูเฟิร์ม จำกัด ซึ่งออกเอกสารสิทธิในนามโรงแรมดังแห่งหนึ่ง ใน จ.ภูเก็ต โดยโรงแรมดังกล่าว ศาลฎีกา พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือการทำประโยชน์(นส3ก.) เนื้อที่ 13 ไร่ พร้อมทั้งให้จำเลย และบริวารออกจากพื้นที่ รวมทั้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ รวมทั้งห้ามจำเลย และบริวานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ดินผืนนี้อีก
โดยโรงแรมดังกล่าวถูกสร้างอยู่ในที่ดินทั้งหมด 38 ไร่ แบ่งเป็น นส.3ก 13 ไร่ ที่เหลือเป็นโฉนด ซึ่ง ส่วนที่เป็นโฉนดนั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาที่ไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล จะเดินทางเข้าไปพบผู้บริหาร ของบริษัท แฟร์ แอนด์ เฟิร์ม จำกัด เพื่อแจ้งว่า กรมอุทยานฯจะเข้าไปปิดป้าย ซึ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่ และป้ายเล็กย่อยๆตามอาคารต่างๆในพื้นที่ นส.3ก ให้ทางบริษัทรื้อถอนอาคารออกจากพื้นที่ให้หมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 มีการนัดไกล่เกลี่ยคดี ระหว่าง กรมอุทยานฯและจำเลย(บริษัท แฟร์ แอนด์เฟิร์ม) จำเลยยินยอมรื้อถอน แต่ขอรังวัดแนวเขตให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากสิ่งปลูกสร้าง ปลูกคร่อมที่ดินหลายแปลง แต่ทาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.)ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติฯฯ ไม่รับข้อเสนอของจำเลย และได้สั่งการให้ อุทยานแห่งชาติสิรินาถดำเนินการบังคับคดีตามกฏหมาย นำมาสู่การติดประกาศบังคับคดี ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้