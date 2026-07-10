เขตคลองสาน ออกประกาศ ห้ามเข้าอาคาร ประสาน รฟม.จัดที่อยู่ชั่วคราว จากเหตุดินทรุด

สนข.คลองสาน ออกประกาศ ห้ามเข้าอาคาร ประสาน รฟม.จัดที่อยู่ชั่วคราว จากเหตุดินทรุด
สืบเนื่องกรณีเกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำ ใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง ในจุดที่ต่ำที่สุด ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของชั้นดินด้านนอกและส่งผลกระทบต่ออาคารบริเวณถนนประชาธิปก ช่วงวงเวียนใหญ่ วานนี้
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเขตคลองสานเผยแพร่ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคาร ลงนามโดยนายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เมื่อ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีเนื้อหาขอความร่วมมือ ห้ามเข้า-ห้ามใช้อาคาร ความดังนี้
ด้วยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ได้เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น อาคารดังกล่าวอาจเป็นภยันตรายต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เห็นควรหยุดใช้อาคาร หากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือ ห้ามเข้า ห้ามใช้อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ สำนักงานเขตคลองสานได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราว โดยสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมเบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2569