แฮปปี้เบิร์ธเดย์ หมูเด้งครบ 2 ขวบ เขาเขียวฉลองใหญ่ เปิดเด็กๆเข้าฟรี เผยรายได้ หลังหมูเด้งฟีเวอร์
วันที่ 10 กรกฎาคม นายณรงค์วิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เขาเขียว เปิดเผยกับ มติชนออนไลน์ ว่า วันนี้เป็นวันเกิดครบ 2 ขวบ ของหมูเด้ง ฮิปโปเตมัสพันธุ์แคระ ซึ่งสวนสัตว์เขาเขียว จะเปิดให้เด็กๆเข้าเที่ยวสวนสัตว์ฟรี เพื่อเข้าไปเยี่ยม และฉลองวันเกิดให้หมูเด้ง
“วันนี้ จะมีการเปิดตัว โครงการ “ฮิปโป วิลเลจ” (Hippo Village) หรือหมู่บ้านฮิปโปโปเตมัส อย่างเป็นทางการ ฮิปโป วิลเลจ คือโครงการสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์และบ้านหลังใหม่ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อยกระดับสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของฮิปโปโปเตมัสและฮิปโปแคระ โดยเฉพาะ น้องหมูเด้ง และครอบครัว”นายณรงค์วิทย์ กล่าว
เมื่อถามว่า ตั้งแต่มีหมูเด้งในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้น น้องทำให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไร นายณรงค์วิทย์ กล่าวว่า ไปเฉพาะเจาะจงไม่ได้ แต่ในภาพรวม ช่วงปีงบประมาณ 2567 ที่หมูเด้งยังไม่ฟีเวอร์ เขาเขียวมีรายได้ประมาณ 180 ล้าน บาท ปีงบประมาณ 2568 ช่วยที่หมูเด้งฟีเวอร์สุดๆ มีรายได้ก้าวกระโดดไปที่ 319 ล้าน ปี 2569 ซึ่งเหลือเวลาอีก 3 เดือนหมดปีงบประมาณ เวลานี้เก็บรายได้ไปแล้ว 160 ล้าน บาท
“หมูเด้ง และหมูอื่นๆในครอบครัวหมูเด้ง เป็นเหมือนตัวแทนความน่ารักและความสุขของคนไทยหลายๆคน นอกจากที่เขาเขียวแล้ว สวนสัตว์อื่นๆขององค์การสวนสัตว์ ยังมีฮิปโป และฮิปโปแคระ พร้อมจะให้ความสุขทางใจ จากการไปเยี่ยมชมความน่ารักของคนไทยทั่วประเทศ คือ ใครอยู่ใกล้สวนสัตว์ที่ไหนก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ครับ”นายณรงค์วิทย์ กล่าว