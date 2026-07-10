ชัชชาติ จ่อจัดรถรับส่งโรงเรียน รอบวงเวียนใหญ่ – งัด 3 แผนด่วน สั่งถอดบทเรียน ‘ถนนทรุดสามเสน’

ชัชชาติ สั่งถอดบทเรียน รพ.วชิระ งัด 3 แผนด่วน มอนิเตอร์เหตุดินทรุด อุโมงค์สายสีม่วงน้ำรั่ว – เล็ง จัดรถรับส่ง ร.ร. รอบวงเวียนใหญ่ แก้ปัญหาจราจร
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา เวลา 18.45 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสิน หลังเกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำ ใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ซึ่งเกิดเหตุน้ำรั่ว ขณะนี้ระดับน้ำคงที่ สถานการณ์ยังคงตัวแต่ไม่ประมาท
นายชัชชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุดินทรุดตัวบริเวณถนนประชาธิปก ช่วงวงเวียนใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในจุดที่ต่ำที่สุด ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของชั้นดินด้านนอกและส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง โดย กทม. ได้เร่งประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้าง เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้านบนอย่างใกล้ชิด
นายชัชชาติกล่าวว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเป็นอุโมงค์แนวเดียวกับช่วงหน้าโรงพยาบาลวชิระ แต่เป็นคนละผู้รับเหมา โดยมีน้ำรั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำด้านล่างอุโมงค์จนทำให้ดินด้านบนทรุดตัว เบื้องต้น กทม.ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน และ สน.บุปผาราม เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำใน 3 มาตรการหลัก ดังนี้
1. เฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งปลูกสร้างและเร่งอพยพ
กทม. ร่วมกับ รฟม. กำหนดรัศมีเฝ้าระวัง 30 เมตรจากจุดเกิดเหตุ เพื่อมอนิเตอร์อัตราการรั่วของน้ำ ปริมาณดิน และการทรุดตัวหรือเอียงของอาคารอย่างละเอียด แม้ปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มทรงตัว แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ได้สั่งการให้อพยพประชาชนจากอาคารด้านหลังที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 2-3 อาคารไปพักอาศัยในสถานที่ปลอดภัยชั่วคราว (เช่น โรงแรม) โดยมีผู้รับจ้างของ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการเยียวยาทั้งหมด
นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้นำเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารอัตโนมัติมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดการทรุดตัวเพิ่ม
2. ปิดการจราจรลดแรงสั่นสะเทือน (ถนนประชาธิปก) เพื่อความปลอดภัยและลดแรงสั่นสะเทือนที่จะกระทบต่อโครงสร้างชั้นดินและอาคาร กทม. ได้ประสานปิดการจราจรถนนประชาธิปก ตั้งแต่แยกบ้านแขก มุ่งหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่) โดยแนะนำให้ประชาชนที่เดินทางมาจากสะพานพุทธ หรือสะพานพระปกเกล้า ให้เลี้ยวที่สี่แยกบ้านแขก เพื่อเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนอิสรภาพ ถนนลาดหญ้า หรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทน
3. เตรียมแผนรองรับผลกระทบโรงเรียนในพื้นที่
เนื่องจากทำเลดังกล่าวเป็นจุดคอขวดและมีโรงเรียนขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนศึกษานารี ผู้ว่าฯ กทม. จึงแสดงความห่วงใยเรื่องปัญหาการจราจรในระยะยาว โดยเตรียมถอดบทเรียนแนวทางแก้ไขปัญหาจากการทรุดตัวที่ รพ.วชิระ (เช่น เคสโรงเรียนแซงต์กาเบรียล และโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์) มาปรับใช้ อาจมีการจัดรถรับส่งของโรงเรียนเพิ่มเติมเพื่อลดความหนาแน่นของรถผู้ปกครอง โดยจะประสานแจ้งรายละเอียดเส้นทางให้ประชาชนทราบต่อไป
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน รถเครื่องผลิตและกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์บอลลูนไลฟ์ ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ที่เกิดเหตุในช่วงกลางคืน โดยมีอาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนหากเกิดเหตุฉุกเฉินและจำเป็นต้องส่งต่อทางการแพทย์