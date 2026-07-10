ลูกเรือมยุรีนารี ฟ้องบ.เจ้าของเรือ สั่งเดินเรือจนถูกโจมตี ป่วย PTSD จ่ายชดเชย-เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ลูกเรือมยุรีนารี 3 ราย ยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานกลาง หลังถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม-เรียกร้องเงินชดเชยจากการทำงานที่เสี่ยงอันตราย เหตุเรือถูกยิงในระหว่างการสู้รบของอิหร่านกับอเมริกา บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ศาลแรงงานกลาง ถนนพระรามที่ 4 นายกัณต์พัศฐ์ สิงห์ทอง ทนายความ นำนายปณิธิ อายุ 42 ปี นายนพดล อายุ 33 ปี และนายสุรเดช อายุ 32 ปี 3 ลูกเรือมยุรีนารี เดินทางมายื่นฟ้องบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL), บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด เจ้าของเรือมยุรีนารี (M/V Mayuree Naree), บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด และนายสถาพร กัปตันเรือ ฐานละเมิด เมื่อนำลูกจ้างไปสู่ภาวะอันตรายและเรียกร้องค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยและค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงานได้ในอนาคต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420, 425
กรณีละเมิดจากการที่นายจ้างสั่งให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อยู่ในสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณะรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 โดยที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือไออาร์จีซี (IRGC) ออกประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ และห้ามมิให้เรือต่างชาติ เรือของรัฐต่างประเทศ ห้ามเรือทุกประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาตเดินเรือผ่านช่องแคบ ทำให้ถูกเรือมยุรีนารี (M/V Mayuree Naree) ถูกโจมตี และมีผู้เสียชีวิต และการฟ้องคดีแรงงานกรณีเลิกจ้างลูกเรือโดยไม่เป็นธรรม โดยละเลยไม่ดูแลจ่ายค่าชดเชย หรือค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกเรือมยุรีนารี ที่ปัจจุบันหลายรายป่วยด้วยโรค PTSD (โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ) ทำให้ปัจจุบันไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้
นายกัณต์พัศฐ์กล่าวว่า กลุ่มลูกเรือมายื่นฟ้องบริษัทชิปปิ้งวันนี้ เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องของผลกระทบจากการที่นำเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แล้วก็มีผู้เสียชีวิต ลูกเรือทั้ง 3 คนที่มาวันนี้ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าป่วยเป็นโรค PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ เป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง คงใช้เวลาพอสมควรกว่าจะรักษาหายได้ ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทชิปปิ้งแล้ว บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องให้ศาลวินิจฉัยว่าลูกเรือสมควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลกระทบที่เขาได้รับ
นายกัณต์พัศฐ์กล่าวอีกว่า เท่าที่ดูอาการทั้ง 3 คน คงไม่อาจทำอาชีพคนประจำเรือได้อีก เนื่องจากมีความเครียดจากการถูกยิงของเรือวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา และมีความหวาดกลัวต่อเสียงดัง ทำให้อาจสูญเสียอาชีพคนทำงานประจำเรือได้เนื่องจากมีความหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตราย ที่ผ่านมาจะได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทนายจ้าง ซึ่งจ่ายชดเชยรายได้มาให้ลูกเรือทั้ง 3 คน เป็นเวลา 2 เดือน คือช่วงเดือน ก.พ.และ มี.ค. มีการบอกเลิกสัญญาจ้างในช่วงเดือน เม.ย. ซึ่งทางบริษัทนายจ้างเห็นว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยแล้ว แต่สัญญาจ้างการเดินเรือมีสัญญาระยะเวลา 9 เดือน ทั้งนี้ ลูกเรือควรได้รับเงินชดเชยตามสัญญา
ด้านนายปณิธิกล่าวว่า ทำงานกับบริษัทนายจ้างแห่งนี้มานานตั้งแต่ 2015 เป็นเวลา 11 ปี ได้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้างทุกครั้ง ส่วนเหตุผลในการเลิกจ้างนั้น ทางบริษัทต้องการให้ตนได้พักผ่อนรักษาอาการป่วย เพราะโรค PTSD ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต มีภาวะกังวลแล้วก็ตกใจกับเสียงดัง มีความหวาดกลัวและยังไม่หายต้องอยู่ในความติดตามของแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง ตนไม่สามารถเริ่มงานใหม่ได้
โดยภายหลังศาลได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ ร 2990/2569 และกำหนดประเด็นข้อพิพาท วันที่ 28 ก.ย.2569 เวลา 09.00 น.