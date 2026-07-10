ตู้พระฤๅษีแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ มรดกภูมิปัญญาการแพทย์ไทย ที่ควรไปสักการะสักครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้ากลุ่มงานสถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ ร่วมกับ ตระกูล เเพทยานนท์ ได้จัดพิธีไหว้ครูเเพทย์เเผนไทย ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้มีเกียรติร่วมงานที่สำคัญ เช่น นพ.พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5, นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.), คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เเละ ตัวเเทนจากทาง ต้นตระกูลเเพทยานนท์
ในงานนี้ ทาง ดร.พท.ภัทราภรณ์ เอกวิทยาเวชนุกูล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เเละประเพณี วุฒิสภา ได้กล่าวถึงข้อมูลจากหอจดหมายเหตุสาธารณสุขเเห่งชาติ ไว้ว่า
“ตู้พระครูพระฤๅษีแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์” ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์แห่งการสืบทอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยมายาวนานกว่าร้อยปี ตู้พระฤๅษีองค์นี้เป็นมรดกของ ตระกูลแพทยานนท์ ตระกูลหมอหลวงผู้รับราชการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 โดยมีบุคคลสำคัญคือ ขุนอุดมโอสถ (หมอเพชร แพทยานนท์) และ หมื่นชำนาญแพทยา (หมอพลอย แพทยานนท์) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นแพทย์แผนไทยผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้น
ตามคติความเชื่อของแพทย์แผนไทย การรักษาโรคมิใช่อาศัยเพียงตำรับยา แต่ต้องเคารพบูชาพระฤๅษีผู้เป็นครูแห่งวิชาแพทย์ โดยภายในตู้ประดิษฐานพระฤๅษีทั้ง 8 พระองค์ พร้อมทั้งกุมารแพทย์และเครื่องประกอบพิธี เพื่อระลึกถึงพระคุณครูผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการเยียวยาจากรุ่นสู่รุ่น
ตู้พระฤๅษีองค์นี้ได้รับการอัญเชิญมายัง หอประวัติศาสตร์สุขภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทยให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านสาธารณสุขได้ศึกษาอย่างใกล้ชิด นับเป็นหนึ่งในโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของวงการแพทย์ไทย เเละในทุกปี หอประวัติศาสตร์สุขภาพยังจัด พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย “ตระกูลแพทยานนท์” เพื่อสืบสานประเพณีอันงดงาม สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ และสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่กับสังคมไทย จึงขอเชิญชวนบุคลากรเเพทย์เเผนไทย เเละประชาชนทุกท่านที่สนใจประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หรือผู้ศรัทธาในศาสตร์ภูมิปัญญาไทย ได้แวะเยี่ยมชม หอประวัติศาสตร์สุขภาพ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เพื่อกราบสักการะ ตู้พระฤๅษีแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ และร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินไทย
“การกราบไหว้ครูแพทย์ มิใช่เพียงการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบูรพาจารย์ ผู้วางรากฐานองค์ความรู้ด้านการแพทย์ไทยให้คงอยู่สืบมาจนถึงทุกวันนี้” ดร.พท.ภัทราภรณ์กล่าว