ผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่ เหตุปั้นจั่นล้มทับคนงานดับ ถนนพระราม 2 ยังไม่ชัด บริษัทได้รับงานต่อหรือไม่

ผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่ เหตุปั้นจั่นล้มทับคนงานเสียชีวิต บนถนนพระราม 2 ยังไม่ชัด บริษัทได้รับงานต่อหรือไม่
จากกรณีปั้นจั่นล้มขณะกำลังก่อสร้างทาง บริเวณโครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 39+000 ถึงกิโลเมตรที่ 40+050 ช่วงยูเทิร์นสะพานคลองหลวง หมู่ 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เหตุเกิดช่วงบ่ายวันที่ 9 กรกฎาคม เป็นเหตุให้นายวิเชียร อายุ 64 ปี คนงาน เสียชีวิตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ พบผู้รับเหมาเริ่มดำรื้อถอนปั้นจั่นออกจากจุดเกิดเหตุ โดยการถอดแยกชิ้นส่วนปั้นจั่นออกจากกันทีละส่วน
จากการสอบถามผู้แทนบริษัท ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ บอกว่า วันนี้มีการรื้อถอนปั้นจั่นและเก็บคืนพื้นที่ ซึ่งการรื้อนั้นจะถอดเป็นชิ้นๆ ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน จากนั้นก็จะคืนพื้นที่ตามปกติ ส่วนการที่ทางบริษัทจะได้รับงานก่อสร้างต่อหรือไม่นั้น อยู่ระหว่างข้อตกลงของทางบริษัทกับทางภาครัฐ
พ.ต.อ.ถิรภัทร จิรศรีสกุล ผกก.สภ.บางโทรัด เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนเรียกญาติผู้เสียชีวิต และผู้เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำประมาณ 3-4 ปาก และจะต้องเรียกคนมาสอบปากคำในประเด็นใดอีก เพื่อนำไปสู่การพิจารณาว่าควรที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรต่อไป
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทราบว่า ในช่วงเย็นของวันนี้ จะเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยทางญาติจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิด จังหวัดสุรินทร์ แต่ก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปนั้น ทางญาติจะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในช่วงเย็นของวันเดียวกัน