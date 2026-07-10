ตร.ไซเบอร์บุกทลายโกดังแหล่งเก็บบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองโคราช ลอบขายผ่านออนไลน์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ตามนโยบาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปบย.ตร.) พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปบย.ตร. มอบหมายให้ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2569 เพื่อยกระดับการปราบปรามให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ต่อมา พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต. คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.คัมภีร์ พรหมสนธิ รอง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ ทัพวงษ์ รอง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.พงศ์นรินทร์ เหล่าเขตกิจ รอง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.พิเชียรยศ อรุณพันธกุล รอง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.ณกฤช บุญศักดิ์ รอง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี รอง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.ลักษณ์ปกรณ์ ลูกรักษ์ ผกก.3 บก.สอท.3 ปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายต้องสงสัยซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าของเครือข่ายจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านไลน์แอ๊กเคาต์ โดยขอหมายค้นศาลจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 2 จุด จุดแรกภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยพระพุทธศรีไชยโย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบผู้ดูแลโกดังของกลางบุหรี่ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ประมาณ 648 ชิ้น มูลค่ากว่าแสนบาท จึงจับกุมพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อสั่งสินค้า นำส่ง สภ.โพธิ์กลาง เพื่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากมาตรการระดมกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าของ ศปบย.ตร. ที่กำหนดให้ทุกหน่วยสืบสวนจับกุมผู้ที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และให้ขยายผลไปยังแหล่งเก็บบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อตรวจยึดของกลาง เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายสินค้าในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวตำรวจ กก.3 บก.สอท.3 สืบสวนติดตามการกระทำความผิดชื่อบัญชีไลน์ “tattoosmoke” ซึ่งมีพฤติการณ์ ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการตั้งค่าบัญชีเป็นสาธารณะ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง จึงดำเนินการสืบสวนข้อมูลจนทราบพื้นที่ต้องสงสัยที่จะมีการเก็บบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับรอจำหน่ายของเครือข่ายดังกล่าว และขออนุมัติหมายค้นตรวจค้น
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ศปบย.ตร.สั่งการให้ทุกหน่วยที่มีการจับกุม ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังตัวการและผู้ร่วมขบวนการกระทำผิดในเครือข่ายทั้งหมด พร้อมทั้งให้พิจารณาใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินมาดำเนินการกับผู้ต้องหาทุกรายอีกส่วนหนึ่งด้วย