ชัชชาติ รุดตรวจเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้า ยันยังไม่พบทรุดตัวเพิ่ม ยังไม่ชัดซ่อมเสร็จใน 1 สัปดาห์

ผู้ว่าฯชัชชาติ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใกล้วงเวียนใหญ่ หลังสั่งอพยพในรัศมี 30 เมตร พบประชาชนส่วนใหญ่ย้ายออกจากพื้นที่แล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ ตรวจวัดการทรุดตัวและเฝ้าระวังอาคารตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (สายสีม่วงใต้) ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาก่อสร้างของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา มีคำสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในอาคารในรัศมี 30 เมตร ให้ออกจากพื้นที่และงดใช้อาคาร เพื่อความปลอดภัย
เช้าวันนี้ ทีมข่าวลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะสะพานลอยที่เมื่อวานยังสามารถใช้งานได้ แต่วันนี้ได้สั่งปิดการใช้งาน เนื่องจากอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด จากการสำรวจของทีมข่าวยังพบว่า บ้านเรือนและร้านค้าส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ปิดทำการ ไม่มีผู้พักอาศัยหรือผู้ประกอบการอยู่ภายในอาคาร ประชาชนส่วนใหญ่ได้อพยพออกจากพื้นที่แล้ว เหลือเพียงบางส่วนที่ยังคงอยู่ภายในอาคาร
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบสภาพอาคาร วัดระดับการทรุดตัว รวมถึงตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและการเอียงของอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือ “ScopeEye” ซึ่งติดตั้งโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ USAR Thailand
ส่วนด้านการจราจร ภายหลังเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งหมด และเปิดเส้นทางเบี่ยงบริเวณแยกบ้านแขก พบว่าบริเวณจุดเบี่ยงมีรถสะสมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ขณะที่การจราจรรอบวงเวียนใหญ่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ แม้จะชะลอตัวเป็นบางช่วง แต่ยังอยู่ภายใต้การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บุปผาราม อย่างใกล้ชิด
ส่วนบริเวณเกาะกลางวงเวียนใหญ่ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เจ้าหน้าที่ได้ตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เจ้าหน้าที่เทศกิจ และบริษัท UNIQUE ประจำอยู่ภายในศูนย์
ต่อมาเวลา 07.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี และ พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.บุปผาราม ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์ โดยนายชัชชาติได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงเช้าวันนี้ รวมถึงสอบถามปัญหาด้านการจราจรหลังมีการปิดถนนบริเวณจุดเกิดเหตุ รวมถึงพูดคุยความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งยกมือไหว้ขอโทษประชาชนบางส่วนที่ทำให้เดือดร้อนจากเหตุดังกล่าว
นายชัชชาติเผยสถานการณ์ดินทรุดใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเริ่มทรงตัว การทรุดตัวแทบหยุดลงและยังไม่พบรอยร้าวอาคารเพิ่ม แต่ต้องอพยพประชาชนในรัศมี 30 เมตรเพื่อความปลอดภัย ขณะที่ยอมรับเครื่องมือตรวจวัดยังแจ้งการทรุดตัวเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับควบคุมได้ ขอประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจุดเกิดเหตุหลังมีการจราจรปิดการจราจร
นายชัชชาติกล่าวว่า จากการสังเกตสภาพพื้นที่ภายนอก โดยเฉพาะบริเวณเสากลางของสะพานลอย พบว่าการทรุดตัวแทบจะหยุดลงแล้ว ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่าเป็นห่วงไปกว่าสถานการณ์เมื่อวาน อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยไปก่อน
สำหรับวันนี้ จะมีการประเมินความคืบหน้าของการซ่อมแซมอีกครั้ง หลังผู้รับเหมาได้ดำเนินการฉีดเกราต์ (Grouting) เพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้านล่างเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นประเมินว่าสถานการณ์การทรุดตัวอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่ยังต้องรอผู้รับเหมาประเมินและยืนยันผลทางเทคนิคอีกครั้ง
ส่วนการอพยพประชาชน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบทั้งหมด แต่ยังไม่ครบ 100% เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนอาศัยอยู่ภายในอาคาร โดยผู้อำนวยการเขตจะเข้าไปประสานและทำความเข้าใจกับผู้ที่ยังไม่อพยพอีกครั้ง ทั้งนี้ พื้นที่อพยพยังคงอยู่ในรัศมี 30 เมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์และหอพัก
นายชัชชาติกล่าวว่า จากการตรวจสอบยังไม่พบรอยแตกร้าวหรือความเสียหายของอาคารเพิ่มขึ้น ภาพรวมการทรุดตัวมีแนวโน้มชะลอลง เมื่อเทียบกับเมื่อวานที่มีการทรุดตัวมากกว่า ส่วนจะต้องใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ 1 สัปดาห์ตามแผนเดิมหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากผู้รับเหมายังคงปฏิบัติงานอยู่ภายในอุโมงค์ ขณะที่กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ด้านบน ส่วนรายละเอียดทางวิศวกรรมต้องรอผู้รับเหมาสรุปผลอีกครั้ง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีจุดใดที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษหรือไม่ นายชัชชาติระบุว่า จากการประเมินเบื้องต้น ไม่พบว่าการทรุดตัวเพิ่มขึ้น แม้ยังต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ แต่จากการสังเกตภายนอกยังไม่พบสิ่งผิดปกติ ทุกอย่างมีความคงที่มากกว่าเมื่อวาน
ด้านการจราจร นายชัชชาติกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถบริหารจัดการการจราจรได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast ทำให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพราะการจราจรในบริเวณนี้ถือว่าสำคัญเนื่องจากเป็นจุดที่มีประชาชนใช้รถเยอะ
หลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกมาจากทางอนุสาวรีย์มาจนถึงสี่แยกบ้านแขก แต่ยังสามารถใช้การสัญจรบนถนนลาดหญ้า ถนนสมเด็จเจ้าพระยา และถนนอิสรภาพ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากรถโดยสารประจำทางยังคงต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ และหากสถานการณ์มีความปลอดภัยมากขึ้น ก็อาจจะพิจารณาให้รถโดยสารกลับมาใช้เส้นทางเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
นอกจากโรงเรียนศึกษานารีได้เลื่อนเวลาเปิดเรียนเป็นเวลา 09.00 น. เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร ส่วนจะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ จะมีการประเมินและสรุปสถานการณ์อีกครั้งในช่วงเที่ยง โดยขณะนี้ยังคงปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณถนนประชาธิปกไปจนถึงวงเวียนใหญ่และแยกบ้านแขก
ส่วนกรณีหากมีฝนตก นายชัชชาติระบุว่า เบื้องต้นไม่น่าจะส่งผลกระทบโดยตรง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีหลุมเปิดที่น้ำฝนจะไหลลงไปเหมือนกรณีเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล แต่เจ้าหน้าที่จะติดตามระดับน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่องว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ทั้งนี้ ยอมรับว่าเครื่องมือตรวจวัดมีการแจ้งเตือนการทรุดตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วง และเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง