ส.ก.ธนบุรี เกาะติดเหตุดินทรุด แนะเลี่ยง ประชาธิปก-เผื่อเวลาเดินทาง ไทยสมายล์บัส ปรับ 9 สาย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม จากกรณีเกิดเหตุดินทรุดและน้ำรั่วบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กำหนดรัศมีเฝ้าระวัง 30 เมตรจากจุดเกิดเหตุ พร้อมปิดการจราจรถนนประชาธิปก ตั้งแต่แยกบ้านแขก มุ่งหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่) เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชั้นดินและอาคารโดยรอบ
ด้านนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตธนบุรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ‘นิ่มโกวบ๊อ จิรเสกข์ วัฒนมงคล’ โดยข้อความระบุว่า “เดินทางต้องเผื่อเวลาท่านที่ผ่านเส้นทางนี้ ปิดถนนประชาธิปก จนกว่าจะซ่อมเสร็จ” หลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 กรกฎาคม
พร้อมกันนี้ นายจิรเสกข์ ได้เผยแพร่ข้อมูลจากบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ซึ่งแจ้งการปรับเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนใหญ่-สี่แยกบ้านแขก เนื่องจากการปิดการจราจร โดยมีรถโดยสารได้รับผลกระทบ 9 สาย ได้แก่ ได้แก่ 3-36(4) ท่าเรือคลองเตย – ท่าเรือภาษีเจริญ, 4-10(42) วงกลมเสาชิงช้า – ท่าพระ, 4-15(82) ท่าน้ำพระประแดง – บางลำพู, 4-16(85) พระประแดง – สถานีรถไฟธนบุรี, 4-28(529) แสมดำ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, 4-36(7) โรงเรียนศึกษานารีวิทยา – หัวลำโพง, 4-37(9) กัลปพฤกษ์ – สถานีรถไฟสามเสน, 4-53(149) บรมราชชนนี – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย), 88 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) – ประชาอุทิศ – ลาดหญ้า
ขณะที่ กทม.เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบด้านการจราจร โดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนศึกษานารี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้จุดปิดการจราจร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดคอขวดสำคัญ โดยอาจประสานโรงเรียนจัดรถรับส่งเพิ่มเติมเพื่อลดปริมาณรถส่วนบุคคล และจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดเส้นทางให้ประชาชนทราบ
นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟส่องสว่าง และบอลลูนไลต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน โดยมีอาสาสมัครและมูลนิธิต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยทางการแพทย์ต่อไป