กทม.ชวนแจ้งจุด ‘ท่วมซ้ำซาก’ เพื่อสร้าง Big Data ผุดนวัตกรรมใหม่ ‘รางระบายน้ำรูปตัวโอ’

กทม.ชวนประชาชน แจ้งจุดท่วมซ้ำซาก สร้าง Big Data – ตอบคำถามลุ้นร่มพับได้ เผยนวัตกรรมใหม่ ‘O-Gutter’ รางระบายน้ำรูปตัวโอ
ภายหลัง กรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รายงานพยากรณ์อากาศวันนี้ โดยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ โดยส่วนมากอาจมีฝนจกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ ทั้งนี้ ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีฝนตก และยังไม่พบรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก นั้น
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม กรุงเทพมหานคร โพสต์แจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์ฝน รวมทั้งยังประชาสัมพันธ์นวัตกรรมล่าสุด พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ด้วยการส่งภาพและข้อมูลเข้าสู่ระบบ Traffy Fondue ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูลเมือง ใน BMA Command Center เพื่อนำไปวิเคราห์เป็น Heat Map เพื่อระบุจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก ช่วยให้ผู้บริการกทม. สามารถสั่งการในกรณีฉุกเฉินได้แบบเรียลไทม์
เมื่อทราบพิกัดแล้ว ทาง กทม.ได้วางแนวทางแก้ปัญหา ด้วยการใช้ O-Gutter หรือ รางระบายน้ำรูปตัวโอ ที่มีลักษณะพิเศษคือมีความโค้งมน ช่วยให้น้ำไหลเร็ว พัดตะกอนได้ดี ต่างจากรางแบบเดิมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ส่งผลให้ตะกอนสะสม ท่อระบายน้ำอุดตันง่าย นอกจากนี้ ยังมีฝาปิดที่เรียบไปกันถนน ทำให้ได้ผิวจราจรคืนมา เหมาะกับการนำไปติดตั้งในซอยแคบที่เข้าถึงยาก ช่วยให้ระบายน้ำได้ไวขึ้น
โดยหากพบปัญหาน้ำท่วม สามารถได้ผ่านช่องทาง Traffy Fondue หรือ โทร 1555 ตลอด 24 ชม. ซึ่งทุกข้อมูลที่ประชาชนร่วมกันแจ้งเข้ามาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Big Data ที่ช่วยแก้ปัญหาเมือง
กรุงเทพมหานคร ระบุด้วยว่า เวลาฝนตกหนักๆ ปัญหาหนึ่งที่กวนใจคนกรุงเทพฯ มากที่สุดก็คือ ‘น้ำท่วมขัง’ วันนี้กรุงเทพมหานคร กำลังแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยข้อมูลและนวัตกรรม โดยผสานฐานข้อมูลเมืองผ่านทาง Traffy Fondue ที่มีฟังก์ชั่นไม่ได้เป็นแอพพลิเคชั่นแจ้งเรื่อง
“ฝนตกแป๊บเดียว น้ำขังทั้งซอยตอนนี้ กทม. ไม่รอแล้ว! แก้ด้วย O-Gutter นวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร”
พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมสนุกหลังดูคลิป ร่วมแชร์ความคิดเห็น และตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล ร่มพับได้ กทม. จำนวน 20 รางวัล
โดยมีกติกา ดังนี้
1.กดติดตามเพจกรุงเทพมหานคร
2. หาคำตอบจากคลิป https://www.facebook.com/reel/2002461513731825
3. ตอบคำถามให้ถูกต้องและครบถ้วน
ทั้งนี้ สามารถร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00 น. , ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. ที่เพจ ‘กรุงเทพมหานคร’