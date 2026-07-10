จับตา สภากทม.นัดแรก 13 ก.ค.นี้ ‘อนุทิน’ เปิดประชุม โหวตปธ.คนที่ 26-ส.ก.50เขต รายงานตัวแล้ว

ส.ก. ชุดที่ 14 เข้ารายงานตัวอย่างเป็นทางการ 9 กรกฎาคม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ต่อเนื่องวาระ 4 ปี 13 ก.ค. นี้ อนุทิน เปิดประชุมนัดแรก จับตาโหวตประธานสภากทม. คนที่ 26
สืบเนื่องกรณี หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 14 ทั้ง 50 คนได้ทยอยเดินทางเข้ารายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง แล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2573 รวมระยะเวลา 4 ปี โดยแบ่งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดิม จำนวน 33 คน และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่จำนวน 17 คน
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม จากนั้นจะมีการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครต่อไป
สำหรับแคนดิเดตประธานสภากทม. คือ นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.บางซื่อ พรรคประชาชน ส่วนแคนดิเดตรองประธานสภากทม. ได้แก่ นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย ส.ก.บึงกุ่ม กลุ่มคนทำงาน และ ดร. นริสสร แสงแก้ว ส.ก. สังกัด อิสระ