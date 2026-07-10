คุมตัว รินริน ชี้จุดรับส่งเฮโรอีน ซุกกระเป๋าลายช้าง วางริมถนนที่พะเยา ก่อนนัดหมาย Rose Rose รับของ

ตำรวจพะเยา พร้อม บช.ปส.นำตัว รินริน ชี้จุดส่งเฮโรอีน ซุกกระเป๋าลายช้าง
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ร่วมกับ พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผบก.ภ.จว.พะเยา พ.ต.อ.วิศิษฐ์ ปลื้มใจ ผกก.สส.ภ.จว.พะเยา ชุดสืบสวนทั้งส่วนของ ภ.จว.และสืบสวน สภ.เชียงคำ เข้าควบคุมตัว นายเอกวิทย์ ยงณิชกุล หรือ รินริน ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลีย โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่คุมตัว “รินริน” ไปชี้จุดรับ-ส่งสิ่งของ เพื่อประกอบสำนวนคดี
พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์เปิดเผยว่า จุดดังกล่าวอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 24 ถนนสายเชียงคำ-ภูซาง ใกล้น้ำตกภูซาง ก่อนถึงบ้านฮวกประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากทางขึ้นภูชี้ฟ้าประมาณ 41 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.ภูซาง จ.พะเยา เจ้าหน้าที่ได้จำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของผู้ต้องหา พร้อมบันทึกภาพและเก็บรายละเอียดในพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี
ด้าน พ.ต.อ.วิศิษฐ์กล่าวเสริมว่า จากการสอบสวนเบื้องต้น นายเอกวิทย์ให้การว่า ในช่วงเวลากลางคืนได้นำกล่องบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยมาวางไว้บริเวณดังกล่าว ก่อนนัดหมายให้อีกคนหนึ่ง ซึ่งใช้ชื่อ “ดา” และใช้บัญชีไลน์ชื่อ Rose Rose เดินทางมารับสิ่งของตามจุดนัดหมาย ก่อนที่กระเป๋าดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องในขบวนการ
ภายหลังการชี้จุดเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายเอกวิทย์กลับไปยัง บช.ปส.เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงิน การติดต่อสื่อสาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปถึงตัวบงการใหญ่ต่อไป