รพ.กรุงเทพ คืนรอยยิ้มเปิดตัวนวัตกรรมรากเทียมแห่งอนาคต
การสูญเสียฟันเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากที่ส่งผลกระทบต่อการบดเคี้ยว การพูด บุคลิกภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว ปัจจุบันการรักษาด้วยรากฟันเทียมได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางที่ช่วยทดแทนฟันธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการใช้งาน ความสวยงาม และการคงสภาพกระดูกขากรรไกร ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ จึงมุ่งพัฒนาการรักษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมรากฟันเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสูง มีความแม่นยำ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
ทพญ.วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม รพ.กรุงเทพ กล่าวว่า “แนวทางการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเพียงการทดแทนฟันที่สูญเสีย แต่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว เราให้ความสำคัญกับการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือของทีมทันตแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งาน ความสวยงาม และความมั่นใจ”
“ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การรักษารากฟัน การผ่าตัดช่องปากและใบหน้า การรักษาด้วยรากฟันเทียม ไปจนถึงทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ภายใต้การดูแลของทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องสแกนภายในช่องปาก (Intraoral Scanner) การตรวจประเมินโครงสร้างกระดูกด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (Cone Beam CT: CBCT) และระบบ Digital CAD/CAM ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนการรักษาและการผลิตชิ้นงาน ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ นำมาใช้คือ รากฟันเทียม Roxolid® ซึ่งพัฒนาโดย Straumann ผู้พัฒนาระบบรากฟันเทียมระดับสากล โดยใช้โลหะผสมระหว่างไทเทเนียมและเซอร์โคเนียม ทำให้มีความแข็งแรงเชิงกลสูงกว่าไทเทเนียมบริสุทธิ์ (Commercially Pure Titanium) จึงสามารถเลือกใช้รากฟันเทียมที่มีขนาดเล็กลงในผู้ป่วยบางรายที่มีข้อจำกัดด้านปริมาณกระดูกหรือพื้นที่ในการฝังรากฟันเทียม โดยยังคงประสิทธิภาพในการรองรับแรงบดเคี้ยวและการใช้งานในระยะยาว
ทพ.ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้า ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม กล่าวว่า “รากฟันเทียม Roxolid® ได้รับการศึกษาทางคลินิกและมีข้อมูลติดตามผลระยะยาวรองรับ โดยรายงานอัตราการคงอยู่ของรากฟันเทียม (Implant Survival Rate) สูงถึง 98.2% หลังการรักษา 10 ปี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสนับสนุนการใช้งานในผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี หรือผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้ การเลือกแนวทางการรักษาจะขึ้นอยู่กับการประเมินและวางแผนโดยทันตแพทย์เป็นรายบุคคล”
“นวัตกรรมของระบบรากฟันเทียมในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเพียงการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับระบบข้อต่อระหว่างรากฟันเทียมและครอบฟัน เพื่อให้ชิ้นงานมีความมั่นคง แนบสนิท และรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยจึงสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น รู้สึกมั่นใจในการใช้งานในชีวิตประจำวัน และช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาที่อาจต้องแก้ไขหรือซ่อมแซมในอนาคต ส่งผลให้การรักษามีความคงทนและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นในระยะยาว”
“ในช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ ได้นำรากฟันเทียม Roxolid® มาใช้รักษาผู้ป่วยแล้วมากกว่า 3,000 ราย สะท้อนถึงประสบการณ์ทางคลินิกและความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของนวัตกรรมดังกล่าว รวมถึงความมุ่งมั่นในการมอบการรักษาที่ได้มาตรฐานและตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว”
ด้าน ดร.ทพญ.สุชาดา ก้องเกียรติกมล ทันตแพทย์ ผู้ดูแลสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะใบหน้าและขากรรไกร ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม กล่าวว่า “Digital Workflow ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการรักษาด้วยรากฟันเทียมอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การผ่าตัด ไปจนถึงการบูรณะฟันขั้นสุดท้าย ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดระยะเวลาการรักษา และมอบผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้มากขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้เหมาะสม เทคโนโลยี Digital CAD/CAM ยังช่วยให้สามารถบูรณะครอบฟันบนรากฟันเทียมหรือฟันธรรมชาติได้ภายในวันเดียว (One-Day Crown) สะท้อนแนวทางการรักษาที่รวดเร็ว แม่นยำ และตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในยุคปัจจุบัน”
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ มุ่งมั่นพัฒนาการรักษาด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาทางทันตกรรม ฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยในระยะยาว ผู้สนใจสามาถสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายเพื่อปรึกษาทันตแพทย์ได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 0 2755 1335 Contact Center โทร. 1719 หรือ แอดไลน์ Dental Line คลิก http://bit.ly/3XEOriq