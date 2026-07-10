สถานการณ์ดีขึ้น! ตลอดวันพื้นผิวถนนทรุดตัวแค่ 8 ซม. เหตุน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง

สถานการณ์ทรุดตัวพื้นผิวดีขึ้น ตลอดวันทรุดแค่ 8 ซม. เหตุน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่า สถานการณ์การทรุดตัวของพื้นผิวถนนมีแนวโน้มดีขึ้น
เมื่อวานนี้ (9 กรกฎาคม) พื้นผิวถนนทรุดตัวประมาณ 20 เซนติเมตร แต่ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบว่าทรุดตัวเพิ่มขึ้นเพียง 8 เซนติเมตรเท่านั้น ถือเป็นสัญญาณที่ดี และแตกต่างจากเมื่อวานที่มีการทรุดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตร ปัจจุบันการทรุดตัวเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานในแต่ละช่วงเวลา
โดยในช่วงเย็นวันนี้(10 กรกฎาคม) ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายพื้นที่การปิดกั้นการแตกร้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 3 เมตร เนื่องจากรอยร้าวได้มีการแตกแยกออกจากเดิมจนสังเกตได้ แต่ยังอยู่ในเขตรัศมีการปิดกั้น 30 เมตรเดิม เพื่อความปลอดภัยจึงขยายแนวการปิดกั้นเพิ่มขึ้น
ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำงานอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องน้ำฝนที่จะตกลงมา ไม่ได้ผลกระทบอะไรกับการทำงานมากนักเพียงแต่จะให้ทำงานยากขึ้นนิดหน่อย น้ำที่เป็นปัญหาจะเป็นน้ำจากใต้พื้นดินมากกว่า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ติดสถานการณ์ตลอดเวลา ในขณะนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติม
– สิริพงศ์ ยันสถานการณ์น้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าดีขึ้น จ่อรื้อสะพานลอยจุดเกิดเหตุ