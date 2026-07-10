จับ ‘ชายจีน’ ไม่กลัวกม. ล้วงเป๋านทท.เกาหลี ตระเวนใช้แอพพ์รูดบัตร ซื้อสินค้า-เบิกเงินสด

จับ ‘ชายจีน’ ไม่กลัวกม. ล้วงเป๋านทท.เกาหลี ใช้แอพพ์รูดบัตร ซื้อแบรนด์เนมรัวๆ-มือถือรุ่นใหม่
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง สั่งการ พ.ต.ท.ไพศาล เดชกัลยา รอง ผกก.สส.สน.พระราชวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สน.พระราชวัง ร่วมกันจับกุมตัว นาย แองเกลียง กง (MR.XIANGLIANG KONG) อายุ 59 ปี สัญชาติจีน ข้อหาลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ , ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นการกระทำเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ เพื่อประโยชน์ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด
พร้อมของกลาง เสื้อสีขาว คอกลมแขนสั้น ยี่ห้อ Off White 1 ชุด กางเกงสีเทาขี้ม้า ขายาว 1 ชุด หมวกแก๊ปสีน้ำเงิน 1 ใบ รองเท้าหุ้มส้นสีเขียวอ่อนยี่ห้อ New Balance 1 คู่ กระเป๋าสะพายหลังสีดำยี่ห้อ Tommy Hil figer 1 ใบ แว่นตาสีดำ 1 อัน โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung a16 สีเขียว 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Samsung Galaxy Z fold 5 สีเทา 1 เครื่อง กระเป๋าสตางค์สีดำยี่ห้อ mont blanc 1 ใบ กระเป๋า สตางค์สีน้ำตาล ยี่ห้อ Delvaux 1 ใบ
ธนบัตรไทย ฉบับละ 1,000 บาท 28 ฉบับ ธนบัตรไทยฉบับ ละ 500 บาท 3 ฉบับ ธนบัตรไทยฉบับละ 100 บาท 2 ฉบับ ธนบัตรไทยฉบับละ 50 บาท 2 ฉบับ ธนบัตรไทยฉบับละ 20 บาท 3 ฉบับ ธนบัตรมาเลเซีย ฉบับละ 100 ริงกิต 3 ฉบับ ธนบัตรเวียดนาม ฉบับละ 2,000 ดอง 3 ฉบับ ฉบับ และ 1,000 ดอง 2 ฉบับ ธนบัตร ประเทศญี่ปุ่น ฉบับละ 2,000 เยน 1 ฉบับ ธนบัตรดอลลาร์ออสเตรเลีย ฉบับละ 50 ดอลลาร์ 2 ฉบับ ธนบัตรประเทศอินเดีย ฉบับละ 20 รูปีจำนวน 2 ฉบับ ธนบัตรประเทศเกาหลี ฉบับละ 1,000 วอน 1 ฉบับ บริเวณหน้าโรงแรมสยามเมซ 90 ซอย อินทามระ 45 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 7 ก.ค. เวลาประมาณ 16.00 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2569 เวลาประมาณ 13.30 น. นายฮยอนลี ผู้เสียหายสัญชาติเกาหลีใต้ ได้ถูกคนร้ายล้วงกระเป๋าเอาทรัพย์สิน (กระเป๋าเงินและบัตรเครดิต) ไปขณะท่องเที่ยวอยู่ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ต่อมาคนร้ายได้นำบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าและพยายามใช้จ่ายตามร้านค้าต่าง ๆ จนได้รับความเสียหาย จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.พระราชวังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.พระราชวัง ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบพฤติการณ์คนร้ายชัดเจน จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขออนุมัติหมายจับ
จากนั้นศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับที่ 3803/2569 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ให้จับกุม MR.XIANGLIANG KONG อายุ 59 ปี สัญชาติจีน ข้อหา “ลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ, ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนฯ” ต่อมาในวันเดียวกัน (7 ก.ค. 2569) เวลาประมาณ 15.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับและสืบทราบว่า ผู้ต้องหาปรากฏตัวอยู่บริเวณหน้าโรงแรมซอยอินทามระ 45 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
จึงเดินทางไปตรวจสอบและพบตัว MR.XIANGLIANG KONG เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและแสดงหมายจับดังกล่าวให้ตรวจดูพร้อมอ่านให้ฟังผ่านล่ามแปลภาษาจีน ซึ่งผู้ต้องหารับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับกุมมาก่อน จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ใจขอเข้าตรวจค้นห้องพักเลขที่ 209 ของผู้ต้องหาโดยได้รับความยินยอม
ผลการตรวจค้นพบเครื่องแต่งกายที่ใช้ในวันก่อเหตุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และของกลางอื่น ๆ รวมจำนวน 21 รายการ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ โดยในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่จากการตรวจสอบมีคนเวียดนามร่วมขบวนการสามารถใช้แอพพลิเคชั่นดึงข้อมูลรูดบัตรเครดิตผู้เสียหายไปใช้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ สน.พระราชวัง ฝากแจ้งเตือนระมัดระวังการใช้บัตรเครดิตเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องรูดแบบสมัยก่อน ตอนนี้การขโมยของพวกแก๊งเหล่านี้มีพัฒนาการง่ายขึ้น คนลักไม่จําเป็นต้องพกเครื่องรูด ก็เอาเงินไปจากบัตรได้ คนร้ายสามารถสอนวิธีการใช้แอปฯเพื่อที่จะดึงข้อมูลจากบัตรเครดิตไปอีกโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้