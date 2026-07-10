พ่อทิพย์ ไม่คิดว่าผิดกม. รับจ้างเซ็นรับบุตรให้คนจีน แล้ว 3 คน – แม่จีนถูกจับ ร่ำไห้คิดถึงลูก

พ่อทิพย์ เปิดปากเบื้องหลัง รับจ้างเซ็นรับรองบุตรให้คนจีน ไม่คิดว่าผิดกม. รับทำมาแล้ว 3 คน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันท่ 10 กรกฎาคม ที่สน.บางยี่เรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นายรุ่งโรจน์ หนึ่งในผู้ต้องหากลุ่ม “พ่อทิพย์” ที่ถูกออกหมายจับเพิ่มเติม จากย่านราษฎร์บูรณะ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุที่เข้าไปเซ็นรับรองบุตรให้กับครอบครัวชาวจีน โดยนายรุ่งโรจน์ เปิดเผยว่า มีคนรู้จักเป็นเฮียชาวจีน เป็นผู้แนะนำให้ทำ โดยเริ่มจากการให้ไปจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีน ก่อนจะให้ไปเซ็นรับรองบุตร ซึ่งตนได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเสียเวลา ครั้งละประมาณ 1,500-3,000 บาท
นายรุ่งโรจน์ ระบุว่า ตนเองเซ็นรับรองบุตรไปแล้วทั้งหมด 3 คน โดยคนแรกทำมาประมาณเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนอีก 2 คนมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 ปี และปัจจุบันไม่ได้ติดต่อหรือพบกับกลุ่มชาวจีนดังกล่าวมานานแล้ว
ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจเซ็นรับรองบุตร นายรุ่งโรจน์อ้างว่า ขณะนั้นคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีนอย่างถูกต้องแล้ว และในช่วงนั้นตนยังอายุน้อย จึงอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ขณะเดียวกัน ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้เดินทางมายัง สน.บางยี่เรือ เพื่อทำการถอดถอนวีซ่า ชาวจีน 2 ราย คือ นางสาวอู่เหมย ไฉ้ และ MR.LIU SHUOQIAN (ลิว ชูเกียน) สองสามีภรรยา ที่ได้มีการว่าจ้าง นายวิโรจน์ รับรองบุตร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ทั้งคู่ได้ เซ็นเอกสาร และพบกับทนายความส่วนตัว โดยนางสาวอู่เหมย มีอาการร้องไห้ โดยมีข้อมูลว่าเป็นเพราะเธอคิดถึงลูก วัย 2 ขวบ ซึ่งกำลังร้องไห้งอแงอยู่ หลังจากที่พ่อแม่โดนจับกุม
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งสองกลับเข้าห้องขัง โดยทั้งคู่ไม่ได้ตอบคำถามหรือให้สัมภาษณ์ใด ๆ กับสื่อมวลชน ก่อนเดินเข้าห้องขังไป
ต่อมาเวลา 18.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นายปฏิภูมิ หนึ่งในผู้ต้องหาพ่อทิพย์ หลังจับกุมได้ที่บ้านย่านฝั่งธนบุรี เข้ามายังห้องสืบสวนสอบสวนของ สน.บางยี่เรือ
ขณะที่เจ้าตัวเดินทางมาถึงผู้สื่อข่าวที่ปักหลักรอพยายามเข้าไปสอบถามว่ามาพัวพันกับคดีรับเป็นพ่อเด็กชาวจีนได้อย่างไร แต่นายปฏิภูมิไม่ตอบคำถามสื่อใดๆ ก่อนเข้าห้องสืบสวนไป