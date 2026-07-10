ดับฝันวัยรุ่นสร้างตัว จับแอดมิน-คนทำเว็บพนัน 5 เว็บ เงินหมุนเวียนกว่า 140 ล้าน

ดับฝันวัยรุ่นสร้างตัว ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายกทม-ปทุมธานี จับแอดมิน คนทำเว็บพนัน 5 เว็บ เงินหมุนเวียนกว่า 140 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น.ดูแล ศปอส.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.อธิบดี เสริมสุข ผกก.สส.บก.น.2 พ.ต.ท.สุทธิเดช โอฬาริ พ.ต.ท.พร้อมพงษ์ เทพทัพทิม พ.ต.ท.ชนันท์ธัช แก้วทอง รอง ผกก.สส.บก.น.2
พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชัยวิรัตน์ ชาติสันติกุล สว.กก.สส.บก.น.2 ชุดสืบสวน บก.น.2 ร่วมกันจับกุม นาย เอกสิทธิ์ แตงเงิน นาย ภูกริช เขียวแสงส่อง นาย อัษฎาวุฒิ แซ่โค้ว นาย อนุพัฒน์ คำภีระ นาย ชำนาญ คล้ายวงษ์ นาย พีรพัฒน์ การินทร์ นาย ธนพัฒน์ โสมาบุตร น.ส. ณัฏฐณิชา กัลยา นาย อนุพงศ์ ภู่ระหงษ์ นาย พรชัย ศรีวิสุทธิชัย นายสรวิศ (ฟิว) สมัยเลิศ นายศรัณยู ขันชัยศรี แอดมิน น.ส.จุฑาทิพย์ สมัยเลิศ แอดมิน
พร้อมของกลาง โทรศัพท์ 13 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง รถยนต์ 3 คัน จักรยานยนต์ 4 คัน เงินสด 270,000 บาท บัตรเอทีเอ็ม 17 ใบ ทองคำ 10 ชิ้น หนักรวม 5 บาท บ้านหนึ่งหลัง รวมมูลค่าทรัพย์ที่ตรวจยึด 6,126,000 บาท
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุวัยรุ่นชายใช้อาวุธปืนในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.ดอนเมือง ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนขยายผล จนนำไปสู่การจับกุม นายสรวิชญ์ เทพธีระเทียนชัย ในความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จากการสืบสวนขยายผลพบว่า บุคคลดังกล่าวร่ำรวยผิดปกติ กระทั่งพบความเชื่อมโยงว่าอาจเป็นบุคคลหนึ่งในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ จำนวน 5 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ Black-888 เว็บไซต์ gunx789 เว็บไซต์ moscow-66 เว็บไซต์ luckyheng66 ว็บไซต์ spd-66.com
ชุดสืบสวนบก.น. 2 ได้ดำเนินการสืบสวนเครือข่ายเว็บไซต์การพนันทั้ง 5 เว็บไซต์ จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น 12 ราย จำนวน 15 หมายจับ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์ทั้ง 5 เว็บไซต์ ต่อมา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 69 สืบนครบาล 2 ได้เปิดปฏิบัติการภายใต้ยุทธการ “ดับฝันวัยรุ่นสร้างตัว” โดยสนธิกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 12 จุด เพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ
ตรวจยึดพยานหลักฐาน และขยายผลทลายเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์ดังกล่าว โดยปฏิบัติการเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เงินหมุนเวียนเว็บไซด์ เว็บไซต์ Black-888 วันเปิดเว็บ 9 ก.พ. 2568 เงินหมุนเวียน 26.91 ล้านบาท เว็บไซต์ gunx789 วันเปิดเว็บ 4 ก.พ. 2569 เงินหมุนเวียน 35.047 ล้านบาท เว็บไซต์ moscow-66 วันเปิดเว็บ 4 ก.ย. 2568 เงินหมุนเวียน 41.314 ล้านบาท เว็บไซต์ luckyheng66 วันเปิดเว็บ 9 เม.ย. 2569 เงินหมุนเวียน 4.305 ล้านบาท เว็บไซต์ spd-66.com วันเปิดเว็บ 23 ม.ค. 2569 เงินหมุนเวียน 32.649 ล้านบาท รวม เงินหมุนเวียน 140 ล้านบาท