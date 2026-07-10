รวบ คู่รัก สั่งของโปร 7.7 ส่งบ้านร้าง ก่อนบิดเงินไรเดอร์ พบประวัติก่อเหตุนับครั้งไม่ถ้วน

สืบหนองจอก รวบคู่รัก ต้อนรับโปร 7.7 สั่งของออนไลน์ ส่งบ้านร้าง สุดท้ายบิดเงินไรเดอร์ ก่อเหตุหลายท้องที่ นับครั้งไม่ถ้วน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.สกล อิงอุดมนุกูล ผกก.สน.หนองจอก พ.ต.ท.มานิตย์ คำฟู รอง ผกก.สส.สน.หนองจอก สั่งการ พ.ต.ท.อำนาจ เต๊กอวยพร สว.สส.สน.หนองจอก ร่วมจับกุมนายจิรายุ หรือเจมส์ อายุ 28 ปี และ น.ส.ปรารถนา หรือนิ่ม อายุ 28 ปี
พร้อมของกลาง รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีอาร์วี สีเทา หมายเลขทะเบียนกรุงเทพฯ แปรงสีฟันไฟฟ้า ยี่ห้อ SONIC ELECTRIC พร้อมกล่อง จำนวน 1 อัน ยาสีฟัน ยี่ห้อ DENTISTE สีม่วง จำนวน 2 หลอด ยาสีฟัน ยี่ห้อ DENTISTE สีขาว จำนวน 1 หลอด น้ำยาบ้วนปาก DENTISTE จำนวน 1 ขวด บริเวณบ้านพักแขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. เวลา 16.20 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องมาจากได้มีพนักงานส่งสินค้า (ไรเดอร์) เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.หนองจอก จำนวน 2 คน โดยแจ้งว่าตนได้ส่งสินค้าให้แก่ผู้รับ แต่ไม่ได้รับเงิน อีกทั้งสินค้าที่วางไว้ได้หายไป ชุดสืบสวน สน.หนองจอกได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
จนทราบว่าทั้ง 2 เหตุ มีผู้ก่อเหตุกลุ่มเดียวกัน คือ นายเจมส์ และ น.ส.นิ่ม ใช้รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีอาร์วี สีเทา จึงได้ติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้ จากการสืบสวนขยายผล เข้าทำการตรวจค้นที่บ้านพักของผู้ต้องหาทั้งสอง พบสินค้าที่สั่งซื้อแล้วไม่จ่ายอีกจำนวนมาก จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ จากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า ทั้งสองเป็นแฟนกัน ร่วมกันก่อเหตุดังกล่าวจริง โดยจะนำสินค้าที่ได้มานั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน บางส่วนได้เอาไปขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย
พฤติการณ์คนร้าย จะทำทีเป็นสั่งสินค้าจากบ้านส้ม บ้านฟ้า บ้านดำ บ้านเขียว สารพัดบ้านทางออนไลน์ โดยจะให้เก็บเงินปลายทาง จากนั้นเมื่อพนักงานส่งสินค้า (ไรเดอร์) โทรศัพท์จะว่าจะส่งสินค้า ผู้ก่อเหตุจะให้วางสินค้าไว้หน้าบ้านร้างที่ผู้ก่อเหตุขับรถยนต์ตระเวนหามาไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยแจ้งว่าตนยังไม่อยู่กำลังจะโอนเงินให้ ไรเดอร์จึงวางสินค้าไว้ และไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ารายอื่นก่อน เมื่อผ่านไปสักครู่ไม่พบว่ามีการโอนเงินให้ จึงได้โทรศัพท์สอบถามปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ เมื่อย้อนกลับไปดูสินค้าจึงพบว่าสินค้าได้หายไปแล้ว
หลังจากกลุ่มไรเดอร์ทราบว่ามีการจับกุมผู้ต้องหา ได้มีไรเดอร์จำนวนมากเข้ามาชี้ยืนยันว่าของกลางที่ตำรวจตรวจยึดเป็นสินค้าที่ตนส่งของแล้วโดนขโมยไป ฝ่ายสืบสวนจึงได้ประสานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีอื่นที่เกี่ยวทั้งต่อไป
สน.หนองจอก แจ้งเตือน พนักงานส่งสินค้า (ไรเดอร์) หากมีการสั่งของเรียกเก็บเงินปลายทาง ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บเงินลูกค้า ไม่นำสินค้าไปส่งโดยไม่พบลูกค้าและไม่ได้รับเงินเด็ดขาด อาจจะลำบากไรเดอร์ในการไปส่งสินค้าอีกรอบหนึ่ง แต่รับประกันได้ว่าจะไม่เสียใจแน่นอน ที่เสียท่าและเสียตังค์ไปให้โจรในคราบลูกค้า เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการหลบหนี หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือรับของโจร” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.หนองจอกดำเนินคดีตามกฎหมาย