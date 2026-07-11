ผู้โดยสารเจ็บเป็น 10 รถเมล์เสียหลัก พุ่งเหินเสยต้นไม้หักโค่น ริมถนนลาดพร้าว เร่งหาสาเหตุ

ระทึก! รถเมล์เสียหลัก พุ่งเหินฟุตปาธเสยต้นไม้หักโค่น ริมถนนลาดพร้าว ผู้โดยสารบาดเจ็บ 10 ราย เร่งสอบหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 07.13 น. วันที่ 11 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายด่วน 199 รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถเมล์ปรับอากาศพุ่งชนเสาไฟฟ้า บนถนนลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงลาดพร้าวและกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลน ช่องทางเลนซ้ายบนฟุตปาธ พบรถเมล์ปรับอากาศ สีฟ้า ทะเบียน 16-2311 กทม. สภาพหน้ารถพังยับ กระจกแตกร้าว พุ่งชนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและต้นไม้ริมทางหักโค่นเสียหาย ทำให้การจราจรช่วงบริเวณดังกล่าว รถยนต์วิ่งผ่านต้องชะลอความเร็ว
เบื้องต้นทีมอาสาสมัครกู้ภัย เร่งช่วยเหลือผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถเมล์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บ เป็นหญิง 8 ราย และชาย 2 ราย ส่งโรงพยาบาลเพชรเวช และโรงพยาบาลลาดพร้าว รวมทั้งหมด 10 ราย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเมล์ออกพ้นพื้นที่ และสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุต่อไป