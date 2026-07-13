เจอตัวแล้ว! ดิน นักร้องนำวงทศกัณฐ์ รออัพเดตอาการ หลังรักษาตัวที่ รพ.ราชวิถี
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร ทำให้มีผู้เสียชีวิต 27 คน และบาดเจ็บจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการตามหาผู้ที่สูญหาย ที่ยังไม่เจอตัว และไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่ หรือพักรักษาตัวอยู่ที่ใด โดย 1 ในนั้นคือ นักร้องนำวงทศกัณฐ์ ที่ยังไม่ทราบชะตากรรม ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กของ พัชระ สงพัฒน์แก้ว ซึ่งเป็นน้องคนสนิทของนายฐิติวัฒน์ หรือดิน แก้วกัณหา ได้โพสต์ข่าวดีว่า “ดินไม่ตาย อยู่ราชวิถี ยืนยันแล้วครับ เอกราช อารีย์”
หลังจากที่ช่วงสายของวันนี้ นางจันสุดา ตันลา อายุ 49 ปี แม่ของนายฐิติวัฒน์ แก้วกัณหา หรือ “น้องดิน” อายุ 27 ปี นักร้องนำวงทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ร่ำไห้ เปิดใจหลังยังไม่พบตัวลูกชายว่า ขณะนี้ครอบครัวยังคงออกตามหาลูกชายอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีใครสามารถยืนยันชะตากรรมของลูกได้
นางจันสุดากล่าวว่า ตนพักอาศัยอยู่ย่านคลอง 4 ส่วนน้องดินพักอยู่กับพ่อในซอยเสนานิคม คืนเกิดเหตุลูกชายเดินทางไปทำงานตามปกติ โดยพ่อไม่ทันสังเกตเพราะเข้านอนแล้ว กระทั่งเวลาประมาณ 22.00 น. พ่อตื่นขึ้นมาไม่พบลูก จึงโทรศัพท์ไปหา น้องดินรับสายและบอกเพียงว่า “ถึงร้านแล้ว” ซึ่งเป็นบทสนทนาครั้งสุดท้าย ก่อนจะขาดการติดต่อ
ขณะที่เพจ วงทศกัณฐ์ โพสต์ข้อความระบุว่า เจอดินแล้วนะครับ รออัพเดตอาการ ขอให้น้องปลอดภัย