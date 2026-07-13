เขตป้อมปราบฯ ล้อมไว้แล้ว ‘กันสาดปลวกกินเสี่ยงถล่ม!’ เผย ‘สำนักพระคลังข้างที่’ จ่อเข้าซ่อมพรุ่งนี้

กทม.ล้อมไว้แล้ว ‘กันสาดปลวกกิน’ เสี่ยงถล่ม ย่านถนนนครสวรรค์ ‘สำนักงานพระคลังข้างที่’ จ่อเข้าซ่อม 14 ก.ค.นี้
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุกันสาด เสี่ยงถล่มตามสภาพการใช้งาน
โดยเมื่อเวลา 18.55 น. วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ฝ่ายโยธาเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เข้าดำเนินการล้อมเขตอันตราย บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 296 ถนนนครสวรรค์ โดยมี นายวัชระ พัฒอำพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จากการตรวจสอบพบกันสาดยื่นล้ำออกมา มีลักษณะหักและอยู่ในสภาพไม่มั่นคง เกรงว่าอาจร่วงหล่นและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไป-มา เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากปลวกกัดกินโครงสร้างกันสาด ทำให้เกิดการอ่อนตัวและเสี่ยงต่อการถล่ม ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อมาเวลาประมาณ 10.00 น. นายวัชระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพระคลังข้างที่ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเหตุกันสาดที่มีความเสี่ยงเสียหาย บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 296 ถนนนครสวรรค์
โดยภายหลังจากการตรวจสอบ สำนักงานพระคลังข้างที่ จะเข้ามาซ่อมแซมกันสาดดังกล่าว ในวันที่ 14 กรกฎาคม เป็นต้นไป
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จึงประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ ผู้ที่สัญจรบริเวณดังกล่าว สามารถใช้ซอยนครสวรรค์ 2 และ 4 แทน ในระหว่างการซ่อมแซมกันสาด ดังกล่าว